Criza-2020: În trei luni de criză, veniturile bugetului public au fost cu 17,8% mai mici decât în 2019 și cu 26% mai puține decât s-a anticipat la elaborarea bugetului

În prezent Bugetul Public este extrem de vulnerabil la capitolul venituri, cheltuielile bugetare sunt cu 18 miliarde lei mai mari decât veniturile posibile din acest an și fără un suport financiar extern este imposibil de onorat toate obligațiile bugetare asumate de Guvern.

Trebuie să menționăm că în primele 2 luni ale anului veniturile Bugetului Public au crescut peste așteptările Guvernului, drept consecință doar din impozite și taxe au fost obținute 590 milioane lei în plus față de prognoza inițială. Însă aceste supra venituri din ianuarie-februarie nu salvează nici pe departe situația dificilă în care s-a pomenit Bugetul Public, Guvernul și noi toți.

În primele 3 luni de criză (Martie-Mai) veniturile din impozite și taxe ale Bugetului Public Național au fost cu 17,8% sau 1,8 miliarde lei mai mici decât anul trecut. Dacă ținem cont că la elaborarea Bugetului Public pentru acest an s-a anticipat creșterea veniturilor cu 11,4%, atunci ratările în 3 luni de criză sunt de 3 miliarde lei, față de planificările inițiale.

