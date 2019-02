Criza din Venezuela / VIDEO / Cel puțin 4 morți în urma ciocnirilor cu forțele de ordine de la graniță. Un camion cu ajutoare umanitare a luat foc. Maduro a rupt relațiile diplomatice cu Columbia

"Răbdarea mea a fost epuizată, nu mai pot tolera așa ceva, nu mai putem tolera faptul că teritoriul Columbiei este folosit pentru a ataca Venezuela. Din acest motiv, am decis ruperea relațiilor politice și diplomatice cu guvernul fascist din Columbia”, a susținut Maduro, într-un discurs, potrivit Reuters.

El a dat un ultimatum de 24 de ore ambasadorului columbian și personalului consular pentru a părăsi Venezuela.

Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a transmis că poporul venezuelean se află la o răscruce a istoriei gata să își revendice țara și viitorul.

The people of Venezuela stand at the threshold of history, ready to reclaim their country – and their future.... pic.twitter.com/ajxd1EN64c