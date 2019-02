Criza din Venezuela și interesele Federației Ruse

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Codul penal al R. Moldova are pedepse clare pentru cei care sunt găsiți vinovați de rapirea sau privare de libertate a altor persoane.

Guvernarea are un plan amplu de investiţii, care vor permite modernizarea Căilor Ferate din Moldova. În opinia liderului PDM, Vlad Plahotniuc, acest lucru va crea condiţi mai bune pentru angajaţi.

Venezuela este totodată o piață pentru exportul armamentului militar rusesc, iar rezervele sale de petrol au intrat sub controlul rușilor de la „Rosneft”, care dețin nouă dintre cele mai importante câmpuri petroliere ale acestei țări, făcând din Rusia un interimar al hidrocarburilor pe care

În acest sens, Moscova a declarat că „va face tot ce îi stă în putere” pentru a-l susține pe Maduro, catalogându-l pe Guaidó drept marionetă a Statelor Unite. Pentru Vladimir Putin, care a efectuat o vizită oficială la Caracas, în decembrie trecut, tocmai în scopul de a-și afirma susținerea față de Maduro, nu există certitudinea că un nou regim în Venezuela va servi așteptărilor sale. Ieșirea Venezuelei de sub influența Rusiei reprezintă pierderi inclusiv strategice pentru Kremlin. Chiar dacă această țară nu are semnificație geopolitică precum Cuba, ea reprezintă totuși un cap de pod al intereselor rusești în America Latină și, implicit, în vecinătatea apropiată a Washingtonului.

