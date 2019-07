Criză politică în Albania: După ce s-a retras din Parlament, opoziția a boicotat și alegerile locale

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Cu siguranta s-a intamplat sa aveti cosmaruri in timpul somnului si este posibil ca unele dintre ele sa se fi repetat in timp. Ei bine, afla cum pot fi interpretate visele tale.

Bautura de culoarea ciocolatei confera organismului un efect revigorant si nu numai. Beneficiile cafelei o plaseaza in topul listei cu licori bune pentru sanatate.

Angajaţii așa-numitului al securității de stat din stânga Nistrului (MGB) au reţinut, la sfârşitul săptămânii trecute, la Tiraspol un poliţist moldovean sub pretextul că acesta efectua "măsuri operaţionale şi de investigaţie în afara Zonei de...

Aproape 170 de milioane de copii sub 10 ani, la nivel global, inclusiv 2,5 milioane în SUA, nu au fost vaccinaţi împotriva rujeolei, avertizează UNICEF, relatează site-ul cotidianului The Guardian.

În acelaşi timp, Albania se confruntă şi cu o criză constituţională. De câteva luni, Curtea Constituţională nu mai funcţionează în realitate. În linii mari, acest lucru se datorează noului sistem de examene pentru judecători şi procurori generali ce a fost aplicat pe baza unei recomandări europene şi care la început a fost foarte lăudat în ţară. Între timp, la o confuzie şi mai mare a dus decizia preşedintelui ţării Ilir Meta de a amâna data alegerilor locale programate pentru 30 iunie. Însă Comisia Electorală a Albaniei a apreciat că hotărârea lui Meta depăşeşte atribuţiile acestuia şi că acesta nu are nicio competenţă de a realiza o astfel de modificare a datei alegerilor locale. Meta a invocat motive de securitate naţională şi de evitare a polarizării în societate. O serie de specialişti, dar şi Partidul Socialist caracterizează drept neconstituţională acţiunea preşedintelui, iar parlamentul analizează posibilitatea suspendării lui.

Alianţa electorală a opoziţiei sub conducerea Partidului Democrat (PD), din familia Partidului Popular European, a boicotat aceste alegeri. De patru luni de zile opoziţia face presiuni virulente pentru alegerile parlamentare anticipate, suspendându-şi activitatea parlamentară la nivel naţional. De atunci partidele de opoziţie ies împreună cu susţinătorii lor pe străzi pentru a protesta. Potrivit ultimului sondaj, opoziţia ar obţine 48% din preferinţele de vot.

