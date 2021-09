Criză politică în România. Guvernul va fi dat jos. USR PLUS va susține o moțiune de cenzură împotriva lui Cîțu

USR PLUS a anunțat că va susține o moțiune de cenzură împotriva premierului Florin Cîțu și că îşi retrage sprijinul politic pentru acesta.

„USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare. Cerem Coaliţiei să ia act de lipsa unei majorităţi care să susţină Cabinetul Cîţu şi solicităm declanşarea de urgenţă a negocierilor în Coaliţie pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern. În situaţia în care discuţiile din Coaliţie vor eşua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susţine o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Cîţu”, este menționat într-un comunicat al USR PLUS.

Propunerea USR PLUS este Stelian Ion.

„Ministrul Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern şi are tot sprijinul nostru pentru continuarea reformei din justiţie, inclusiv desfiinţarea SIIJ şi numirile procurorilor-şefi, procese întrerupte de iresponsabilitatea premierului Cîţu”, a precizat USR PLUS.

În data de 11 septembrie Biroul Național a decis convocarea Comitetului Politic.

Florin Cîțu îl revocă pe Stelian Ion de la Ministerul Justiției: „Nu accept pe nimeni în Guvern care să șantajeze” / Lucian Bode, ministru interimar



Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri seară că l-a revocat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care nu a avizat proiectul „Anghel Saligny”. Propunerea de revocare a fost transmisă președintelui Iohannis.

„Nu accept pe nimeni în Guvern miniștrii care să se opună modernizării României. Nu a reușit să se impună în Coaliție, nu a reușit să-și ducă la sfârșit proiectele, un exemplu e desființarea secției speciale. A bloca activitatea Guvernului doar pentru că nu vrei să dezvolți comunitățile înseamnă încălcarea mandatului. Nu voi permite ca poporul Român să fie șantajat. Nu accept pe nimeni în Guvern care să șantajeze”, a spus premierul, susținând că=și asumă această decizie.