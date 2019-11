CRIZE SE ADÂNCEȘTE / PSRM respinge propunerea Maiei Sandu

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Dan Barna și-a recunoscut înfrângerea cu puțin timp înainte de ora 01:00, atunci când a anunțat că, în urma numărătorii paralele, nu a reușit să ajungă în turul doi. Barna a dat asigurări că alianța USR PLUS va continua și a mulțumit în...

Premierul Maia Sandu și-ar dori cu tot dinadinsul ca Guvernul său să fie demis mâine, iar acest lucru l-ar face pentru că are un „cabinet ineficient”, dar și în scop electoral. Cel puțin, așa spune consilierul juridic al președintelui Parlamentului, Fadei...

„Această propunere a Maiei Sandu vorbește despre un singur fapt: că nu a existat nicio urgență în vederea asumării răspunderii Guvernului pe proiectul de modificare a Legii Procuraturii. Și Constituția, și mai multe hotărâri ale Curții Constituționale vorbesc despre un singur lucru: această procedură de asumare a răspunderii are la bază urgența, când există unele situații în extremis”, a argumentat Vasile Bolea.

