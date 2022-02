CSP a luat act de demersul lui Robu privind numirea lui Popov. Replici tensionate între procurori

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a luat act de demersul procurorului general interimar, Dumitru Robu, privind demararea procedurilor pentru numirea lui Ruslan Popov, adjunctul suspendat al procurorului general suspendat, care se află sub control judiciar și este cercetat într-un dosar de îmbogățire ilicită, într-o funcție în organele procuraturii, transmite Zdg.md.

Pe 15 februarie, Ruslan Popov, adjunctul suspendat al procurorului general suspendat, a expediat un demers la CSP în care și-a reiterat poziția pe marginea adresării procurorului general interimar, Dumitru Robu, privind raporturile juridice de muncă ale lui Popov.

Astfel, adjunctul suspendat a acceptat să fie numit într-o funcție vacantă de procuror, menționând faptul că optează pentru o funcție de procuror în cadrul procuraturilor specializate, Procuraturii Generale (PG) sau în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău.

„CSP a decis de a lua act de demersul procurorului general interimar, Dumitru Robu, pentru demararea procedurilor respective. Pe aceste subiecte sunt formulate două opinii separate și luate împreună vor fi publicate pe pagină”, a declarat președinta CSP, Angela Motuzoc.

Ruslan Popov consideră că mandatul său de adjunct al procurorului general nu s-a încheiat și spune că nu înțelege din ce cauză membrii CSP și-au arogat dreptul de a decide că el își poate alege doar o funcție executivă, exceptând funcțiile de conducere în organele procuraturii.

„Eu consider că mandatul meu de adjunct al procurorului general nu este încheiat și respectiv consider că nu ar trebui să am o altă funcție. Am spus că aș fi de acord să accept o altă funcție. Totodată, am mai spus că din momentul înaintării de către Dumitru Robu a demersului către Consiliul Superior al Procurorilor și până la ziua de astăzi au fost aprobate modificări în regulamentul CSP. Am spus că nu știu din ce cauză CSP și-a arogat dreptul de a decide că adjunctul procurorului general își poate alege doar o funcție executivă, exceptând funcțiile de conducere. Așa cum am mai spus, eu nu consider că mandatul meu de adjunct al procurorului este încheiat. Consider că expunerea funcțiilor vacante în lista publică nu este o discreție a cuiva, nu trebuie să se decidă care funcții le scoatem și pe care nu le scoatem. Orice scoatere a funcțiilor ar reprezenta un abuz”, a declarat Ruslan Popov.

În replică, procurorul general interimar, Dumitru Robu, a declarat că în Legea cu privire la procuratură este indicată expres numirea în funcții de procuror însă nu și de conducere în organele procuraturii. De asemenea, acesta a precizat faptul că nu au fost anunțate funcțiile vacante în cadrul PG din motiv că instituția urmează să fie optimizată.

„Nu putea să fie prezentate funcțiile vacante de la Procuratura Generală pentru că PG urmează să fie optimizată și noi nu putem să reprezentăm informațiile ce țin de PG. Eu rămân la aceeași poziție c CSP să ia act. Domnul Popov trebuia să-și aleagă funcția vacantă în termen de 15 zile. Termen care a expirat. În Legea cu privire la Procuratură este indicat expres numirea în funcții de procuror și nu de conducere”, a declarat Robu.

La începutul lunii februarie curent, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au dispus prelungirea controlului judiciar pe un termen de 60 de zile în privința lui Ruslan Popov, adjunctul suspendat al procurorului general suspendat, cercetat pentru îmbogățire ilicită. Astfel, pe 28 decembrie 2021, Ruslan Popov a fost suspendat din funcția de procuror la solicitarea procurorului general interimar Dumitru Robu. O decizie în acest sens a fost aprobată de către membrii CSP.

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, procurora în Procuratura Anticorupție (PA), Nadejda Busuioc, care a dispus punerea sub învinuire a lui Popov a constatat că infracțiunea a fost săvârșită „prin deținerea personală și prin intermediul unor terți a bunurilor valoarea cărora depășește substanțial mijloacele dobândite”.

Ruslan Popov, deținând în perioada 2010 – 2021 funcții de demnitate publică, având în virtutea acestei funcții interdicții prevăzute de lege, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, „acționând contrar prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, cu scopul de a tăinui bunurile valoarea cărora depășește substanțial mijloacele dobândite legal, prin intermediul părinților săi, a săvârșit infracțiunea de îmbogățire ilicită”.

