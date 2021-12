Cu acest ceai scapi de 3 kilograme. E bun și pentru ficat

Acest ceai pentru slăbit are efecte benefice și asupra imunității. În plus, ajută la detoxifierea ficatului și curăță de grăsime vasele de sânge.

Este vorba despre un ceai pentru slăbit consumat de secole, respectiv ceaiul verde, licoarea ridicată la rang de artă. Potrivit studiilor, acest ceai pentru slăbit ajută la stimularea metabolismului și contribuie astfel la arderea grăsimilor și scăderea în greutate.

Medicii recomandă să bem zilnic 4 cești de ceai verde dacă vrem să scăpăm de kilogramele în plus. Dar atenție – evitați pliculețele de ceai și alegeți în schimb plantele uscate!

Un studiu publicat în revista Journal of the American College of Nutrition arată că participanții la un studiu care au consumat zilnic 4 cești de ceai verde, timp de două luni, au slăbit 3 kilograme fără să își schimbe radical dieta.

Totodată, s-a observat că riscul de boli cardiovasculare (infarct, accident vascular, tromboze) este mai redus în rândul celor care consumă frecvent ceai verde, deoarece antioxidanții previn acumularea grăsimilor de pe vasele de sânge, evitându-se astfel ateroscleroza.De asemenea, este redus riscul de formare a cheagurilor de sânge.

Mai mult decât atât, ceaiul verde consumat zilnic are efecte benefice și asupra sistemului imunitar. Potrivit specialiștilor, antioxidanții din frunzele de ceai verde previn inflamațiile din corp și susțin imunitatea, ferindu-ne astfel de infecții.

De asemenea, compușii benefici din ceaiul verde ajută la detoxifierea și regenerarea ficatului. Din acest motiv, persoanele cu steatoză hepatică sunt sfătuite să consume cât mai des acest ceai pentru slăbit, benefic și pentru sănătatea ficatului.

Bonus, ceaiul verde conține și cafeină, deci poate fi un excelent înlocuitor pentru cafeaua de dimineață, conferind energie și claritate mentală.

