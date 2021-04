Se ştie că, carnea este un aliment care conţine multe proteine, fier, vitamina B 12 şi alte vitamine şi minerale esenţiale organismului. Totuşi, dacă te-ai decis să ţii post şi, astfel, să renunţi la carne, cele 40 de zile, ar trebui să ştii care sunt alimentele ce inlocuiesc carnea şi care aduc organismului resursele necesare. De multe ori când se ţine post nu se ia în considerare că organismul are totuşi nevoie de alte alimente care să înlocuiască carnea.

Fasole

Fasolea contine proteine, fibre si are un nivel ridicat de carbohidrati cu eliberare lenta, ceea ce inseamna ca poate inlocui cu usurinta carnea in alimentatie. Fasolea este un aliment care furnizeaza energie pentru muschi si creier si este un aliment recomandat in dietele de slabit. 100 de grame de de fasole nu contine mai mult de 120 de calorii, ceea ce inseamna ca este un aliment satios si poate fi mancat in cantitati mai mari.

Ciuperci

Ciupercile sunt o sursa bogata de proteine vegetale de cea mai buna calitate. In plus, ciupercile contin seleniu, cupru si fier, ceea ce le face inlocuitori perfecti pentru carne. Ele pot fi adaugate in mancaruri pe post de carne (la mancarica de cartofi sau facole) ori servite ca simple, pe gratar, trase in tigaie cu multe condimente.

Soia

Soia este un aliment care are aceeasi cantitate de proteine ca si carnea si contine fier si complexul de vitamina B. De asemenea, soia este bogata in fibre, reduce nivelul colesterolului rau, reduce hipertensiunea, impiedica dezvoltarea celulelor canceroase si intareste sistemul imunitar.Partea buna este ca soia este un produs care are un gust bun si mai mult decat atat, se gaseste sub forma de pateu, lapte, branza etc.

Oleaginoase

Grasimile pe care in mod normal le luai din carne, le poti lua acum din fructe oleaginoase cum ar fi alune, migdale, nuci, arahide etc. Acestea contin proteine si o cantitate importanta de vitamina E care mentin pielea frumoasa si sanatoasa.

Iata ce mai contine carnea si care sunt alimentele din care iti poti lua ingredientele respective:

Proteine

Struguri, stafide, mazare verde boabe, ciuperci, conopida, praz, urzici, usturoi, fasole boabe, masline negre, masline verzi, nuci, faina de grau, gris, orez, paine graham.

Fier

Alune, arahide prajite, caise uscate, drojdie, germeni de greu, linte, mazare, migdale, spanac, ovaz.

Grasimi

Ulei de soia, ulei de arahide, ulei de masline, margarina, fructe oleaginoase, unt de cacao.

Vitamina B

Ovaz, cereale, drojdie, portocale, cartofi copti, mazare.