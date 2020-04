Cu ce probleme psihice vom ieși din izolare. „Se va observa o rată a creșterii psihozelor, violenței și a tentativelor suicidare”

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Iata horoscopul zilei de azi LUNI 20 APRILIE 2020. Incepe o noua saptamana ce gazduieste Luna Noua a lunii aprilie deci ne pregatim pentru noi seminte pe care sa le sadim in solul vietii noastre ca ulterior sa culegem noi rezultate, poate alt tip de rezultate decat pana acum. Astazi, totul...

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu masca”. Va avertizam ca imaginile si povestea pot avea un puternic impact emotional.

Conform The Guardian, cu cât nivelul de poluare al aerului este mai mare, cu atât rata mortalității virusului Covid-19 este mai mare. Un studiu recent a arătat că 78% dintre decesele cauzate de noul coronavirus au avut loc în 5 din 66 regiuni administrative din Italia, Franța, Spania,...

“Le vom permite copiilor noști să se joace în apropierea prietenilor lor, ne vom întoarce la a da mâna, etc? Chiar dacă ni se spune că sunt OK din punct de vedere rațional, vom fi în stare să depășim noile obiceiuri și asocieri pe care le avem înrădăcinate din timpul perioadei de carantină?”, afirmă Gwiasda.

„Vreau să fac o rețetă și am nevoie de un simplu ingredient pe care însă nu-l mai pot procura cu ușurință. Pot (ar trebui) să mănânc la fel de multe cereale cu lapte precum făceam înainte? Asta are un impact și asupra simțului identității. Ce fel de lucrător sunt? Pot încă contribui? Pot să ajut și să sprijin familia mea ca un tată, soț și prieten?”, explică el.

“De-a lungul timpului, anxietatea provocată de riscul de contagiune a fost «deturnată» de prejudecăți, practici discrimatorii și stigmatul structural” potrivit Asociației Americane de Psihiatrie, transmite site-ul The Hill. Asociația recomandă monitorizarea comportamentului indivizilor și punerea la dispoziție a informațiilor care demitizează comentariile tendențioase.

Studii de caz în timpul altor epidemii și problemele psihologice pe termen lung Printre efectele dramatice ale izolării se numără suicidul, episoadele de furie intensă și procese intentate în urma impunerii măsurilor de carantinare, potrivit unei recenzii publicate de jurnalul medical The Lancet, care analizează studii făcute de-a lungul timpului în mai multe țări, precum Suedia, Canada, Coreea de Sud, China, afectate de epidemii.

Însă, în același timp, mai mult de jumătate (55%) sunt îngrijorați pentru cei care sunt vulnerabili sau slabi, în timp ce puțin sub o treime (31%) sunt mulțumiți să-și petreacă timpul cu familia. O altă cincime din cei chestionați (22%) erau inspirați de oamenii care se adaptează.

Distanțarea socială este o măsură voluntară, luată în urma recomandărilor sau legislației impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii virusului, însă în condiții de izolare acasă, stabilite pe cont propriu și cu o libertate de mișcare, deși restricționată, mai mare per total.

Izolarea în vremea pandemiei este adesea o experiență neplăcută. Separarea de cei apropiați, pierderea libertății, nesiguranța privind stadiul bolii și pliciseala pot, uneori, crea efecte dramatice. În actualul context de restricții, unii experți apreciază că trăim în cel mai mare experiment psihologic din toate timpurile. Am putea vedea pe termen lung efectele cele mai toxice ale izolării, dacă nu vom lua măsuri pentru a le atenua.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)