Cu ce puteți înlocui zahărul. Cea mai sănătoasă alegere

Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă înarmați cu răbdare, să vă documentați și să vedeți pentru ce se preatează fiecare îndulcitor în parte. În plus, proprietățile îngredientelor care înlocuiesc zahărul sunt diferite în timpul procesului de gătire. De aceea, este de preferat ca, pentru a profita de gustul dulce al acestor ingrediente, să le folosiți de preferință la rece. Mai precis, în preparate care nu au nevoie de tratare termică, cum ar fi salatele de fructe sau băuturile. Așa că pofticiosii de dulce nu trebuie să se panicheze. Din fericire, există nenumarate variante pentru a substitui zahărul. Ce-i drept, pentru aproape fiecare veți descoperi că există opinii pro și contra.

