Noul filmuleț cu Dodon acceptând un „kuliok” cu bani de la Plahotniuc i-a pus în încurcătură pe cei care se lăudau că au rezolvat problemele Republicii Moldova prin simpla eliminare a factorului geopolitic din viața cetățenilor noștri. E vorba de oamenii Moscovei de pretutindeni, mai întâi de toate. E amuzant să-i auzi cum invocă din nou numele păpușarului, cum ne cheamă din nou să facem abstracție de geopolitică, crezând probabil că lumea nu le observă fățărnicia. Să-l lăsăm în pace pe Dodon, e scopul lor. Moscova, în persoana senatorului Alexei Pușkov, li se alătură și îi reproșează Occidentului că „încearcă să schimbe raportul de forță în politica din Republica Moldova”, raport la care au contribuit Rusia, UE și SUA. E de înțeles: Moscova și-ar dori respectarea statu-quo-ului, omul ei fiind la butoane în Chișinău.

Alungată pe ușă, geopolitica proeuropeană vrea să intre acum pe fereastră, ca să o strâmtoreze pe cea prorusească instalată pe toate ramurile puterii, inclusiv la Procuratura Generală, de aceea se agită unii „influenseri” plătiți. Dar, cu excepția procurorului general, Alexandru Stoianoglo, pune cineva la îndoială faptul că imaginile cu Dodon și punga cu bani sunt reale? Dodon recunoaște că da, a existat un „kuliok”, dar fraza cu „Costea și Cornel” ar fi trucată. Jalnică încercare de a ieși basma curată, el însuși nu crede ce spune, se încurcă în declarații.

După imaginile precedente de la întâlnirea cu Plahotniuc, unde șeful statului îi cerea oligarhului o sumă de bani egală cu cea pe care o primea de la Moscova, până la 1 milion de euro pe lună, Dodon lăsa să se înțeleagă că a acționat și a vorbit în corespundere cu scenariul întocmit de serviciile secrete rusești, fiind conștient că este filmat. Nu știu dacă e o chestiune de mândrie pentru un cogeamite președinte. Dacă e adevărat, de ce nu i-a preîntâmpinat pe cetățeni că vor urma „kulioașele”? De ce nu a transmis presei că Plahotniuc a fost de acord să plătească întreținerea PSRM? Sau poate „pșâdintele” a vrut să ucidă doi iepuri: să-l înlăture pe Plahotniuc și să se pricopsească cu niște bani furați?

Tăcerea lui Dodon e explicabilă dacă a sperat că Plahotniuc se va opri la primul episod,că nu are filmul întreg. Un președinte care cere un milion de euro lunar de la un om de afaceri, liderul unui partid, de unde crede că se iau banii? E un act de corupție care, până la urmă, va trebui investigat, mandatul protectorului Stoianoglo nu e pe vecie. Se poate presupune că banii din „kuliok” erau din miliardul furat? Că doar nu a dat Plahotniuc din buzunarul său?



Sigur, hoțul neprins nu e hoț, dar e vreo surpriză pentru cineva să-l vadă pe Dodon cu mâinile murdare? Mai ales că nu e prima dată. Fiind ministru a-l Economiei, a luat un an întreg salariu de la Institutul de Economie, fără să muncească acolo, salariu pe care l-a întors când a fost prins cu ocaua mică. E vreun secret pentru cineva că „pșâdintelui” îi place luxul, că își petrece vacanțele cu familia pe insule exotice, iar „obrazul subțire cu cheltuială se ține”, nu-i așa? Poate ar fi cazul să se revadă nu numai privatizările din ultima vreme, dar și unele din perioada când Dodon era factor de decizie la Ministerul Economiei, în Guvern. Presa a scris la timpul respectiv despre privatizarea dubioasă a hotelurilor Național, Codru etc.

Lunecos, mincinos, dacă ar fi onest și cu demnitate, dacă ar ține la „statalitate”, la imaginea Republicii Moldova, despre care spune că are viitor, și-ar suspenda mandatul și s-ar pune la dispoziția procurorilor: investigați, aflați adevărul, sunt nevinovat. Dar el se ține cu dinții de scaun și de aceea este un pericol nu mai mic decât Plahotniuc pentru securitatea Republicii Moldova. S-a văzut ce fel de acord de împrumut a „negociat” el cu Rusia. Dacă Stoianoglo (care îl declară nevinovat pe Platon la câteva zile după ce Curtea Supremă de Justiție îi refuză acestuia rejudecarea dosarului) ar fi un procuror independent, nu ar aștepta „denunțuri”, ci ar porni imediat investigația. Vă imaginați că unui șef de stat suveran și european i s-ar aduce o pungă cu bani și el nu ar spune nu?

Ce e mai important: autenticitatea imaginilor sau cine a filmat? Sigur, Plahotniuc se răzbună, dar e mai bine să nu știm adevărul despre Dodon? Să-l menținem în funcție chiar dacă e corupt, chiar dacă s-a înfruptat în mod conștient din miliard? Dacă nu ar fi existat un Dodon, nu ar fi existat niciun Plahotniuc. Dodon e primul, Plahotniuc e secundar. Deținândmateriale compromițătoare, Plahotniuc (sau FSB) le poate folosi în interesul său și de la distanță. De ce Dodon nu-și recunoaște păcatele? De ce nu divulgă câte pungi a luat de la Plahotniuc? Poate fiindcă speră că se mai poate înțelege cu el și deveni încă odată președinte?

PS: I se acordă prea multă atenție lui Chicu, care nu este decât o marionetă a lui Dodon. Sunt de acord: atacul lui Chicu la adresa României e pentru a ne abate atenția de la afacerea „kuliokul”.

NICOLAE NEGRU / https://www.ziarulnational.md/