Cu o băutură din pătrunjel și lămâie poți pierde 3 kg în 5 zile

Sucul de patrunjel oe poate ajuta sa arzi calorii, iti ofera cu vitamine, minerale si, folosindu-l, puteti elimina trei kilograme in cinci zile. Se face cu doar trei ingrediente si va ajuta garantat sa pierdeti in greutate. In plus, imbunatateste digestia, actioneaza ca un diuretic si elimina excesul de fluide si toxine din organism.



Ingrediente: un mic buchet de patrunjel, o lamaie, un pahar de apa

Se amesteca patrunjelul cu sucul de lamaie si paharul de apa. Trebuie sa bei aceasta bautura pe stomacul gol in fiecare zi, dar numai pentru cinci zile. Apoi, faceti o pauza de zece zile si reluati reteta. Sucul este folosit pentru a arde calorii. Patrunjelul este unul dintre cei mai puternici antioxidanti, bogat in beta-caroten, zeaxantina si vitaminele C, K si E.





Exista doar 11 de calorii in 1/2 ceasca de patrunjel proaspat, deci este o optiune bogata in calorii, bogata in nutrienti, atunci cand incercati sa slabiti. Prin urmare, acest remediu natural este ideal pentru inlaturarea grasimii abdominale, a coapsei si a bratelor. In plus, acidul citric din lamaie promoveaza crearea de enzime care stimuleaza buna functionare a ficatului. Printre aceste beneficii se numara: neutralizeaza anumite substante cancerigene si inhiba cresterea tumorala, patrunjelul actioneaza ca un antiinflamator si poate fi util impotriva artritei reumatoide, este, de asemenea, foarte benefic in tratamentul infectiilor tractului urinar, este un remediu natural care este adesea folosit pentru a stimula fluxul menstrual.

Efectele secundare ale acestui suc in cantitati mari. Unul dintre cele mai mari pericole de utilizare a acestui suc este ca va stimula fluxul menstrual si, prin urmare, nu trebuie utilizata in timpul sarcinii. Nu exista suficiente informatii despre siguranta in cazul utilizarii sale ca tratament in timpul alaptarii. Cel mai bine este sa nu folositi mai mult decat o garnitura in feluri de mancare in timpul alaptarii. Nu consumati daca aveti o boala de rinichi. Contine compusi care va pot face situatia sa se inrautateasca. Nu luati alaturi deun tratament cu anticoagulante.