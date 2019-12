Cu trenul de la Zurich la Berlin sau de la Viena la Veneția. Lupta cu încălzirea globală reînvie transportul feroviar de noapte în Europa

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Cercetări anterioare au demonstrat că o igienă orală proastă poate duce la afecțiuni cronice, dar un nou studiu arată ce legătură are cu boli de inimă. În esență, studiul sugerează că una dintre modalitățile prin care poți evita boli cardiovasculare o reprezintă...

În luna noiembrie, autorităţile feroviare din Norvegia au recomandat creşterea curselor de noapte iar elveţienii se gândesc să reintroducă vagoanele de tip cuşetă pe care le-au retras din circulaţie în 2009. În Italia, operatorul Trenitalia, care oferă în continuare curse interne cu trenul de noapte, are de gând să cheltuie 300 milioane euro pentru noi locomotive şi modernizarea vagoanelor. În sfârşit, trenul de noapte Caledonian Sleeper care face legătura între Londra şi Scoţia a fost modernizat.

Numărul pasagerilor transportaţi de OeBB pe rutele de noapte ar urma să înregistreze un avans de 10% în acest an însă pe unele conexiuni precum Viena-Zurich s-a înregistrat chiar o creştere de peste 20%. Compania austriacă a relansat cursele pe ruta Viena-Veneţia, iar în luna ianuarie 2020 va demara cursele pe ruta Viena-Bruxelles. În prezent, un număr de patru parlamentari germani cer introducerea unor curse de noapte pe ruta Berlin-Bruxelles, pe care OeBB ar putea să le deservească în cooperare cu Deutsche Bahn.

Toate acestea sunt o veste bună pentru Paul Winkler, un inginer de la grupul german Siemens AG, care timp de 27 de ani a construit trenuri şi care nu credea că va mai construi trenuri de noapte pentru un client din Europa Occidentală. "Eram la un punct în care am crezut că s-a terminat. Oamenii treceau la avioane şi călătorii cu trenul de mare viteză. Unele rute populare au fost închise", a spus Paul Winkler, potrivit Agerpres. Astfel, călătoriile cu trenul de noapte pe ruta Zurich-Madrid au fost oprite în 2013. Conexiunile între Germania şi Amsterdam, Danemarca şi Paris au fost oprite în 2014. Operatorul italian Trenitalia a oprit ruta Roma-Paris în 2015 pentru ca în 2016 grupul german Deutsche Bahn AG să pună capăt serviciului său de noapte.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)