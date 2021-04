Culiocel, stacan, bliduşcă…

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Eupsihie s-a nascut intr-o familie de nobili crestini fiind crescut de mic in dragostea de Dumnezeu si de semeni. In timpul domniei lui Iulian Apostatul, pe cand intaistatator al Bisericii...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

● „a servi” Am auzit la televizor: Odată ajunşi aici, puteţi servi masa chiar şi la restaurant.

Există şi o altă faţetă a acestui fenomen - frazele gândite în rusă şi transpuse cu chiu, cu vai în română, care suferă de toate metehnele traducerii: imprecizie lexicală, calchieri greşite, accente eronate, topică străină, sintagme alogice sunând nefiresc în română. Din păcate, toate acestea se regăsesc şi în limbajul unor prezentatori de la radio şi TV, care nu totdeauna dau dovadă de ceea ce se numeşte simţul limbii, calitate indispensabilă unui jurnalist. Nu demult, în cadrul programului de ştiri „Mesager”, se relata despre nişte răufăcători care intenţionau să introducă în ţară mai multe arme vechi, acestea fiind obiecte de artă cu valoare de unicat. Indivizii respectivi le-au dat bătăi de cap nu doar poliţiştilor, ci şi jurnaliştilor, care au încercat din răsputeri să expună nişte lucruri pe care nici ei înşişi nu le prea înţelegeau. Mai întâi ni s-a comunicat că armele erau ascunse printre „furtunile” unei stropitori, deşi stropitoarea poate avea doar furtun/furtunuri, aceasta fiind denumirea unui obiect pentru care basarabenii folosesc cel mai des cuvântul rusesc „şlang”. După care aflăm că lotul de arme va fi expus la „mezat”, optându-se anume pentru această variantă de traducere a lui „aucţion”, deşi cei care au alcătuit textul n-ar fi trebuit să fie surzi la cuvântul mai neologic licitaţie, folosit în mod curent în asemenea cazuri. Ca model poate servi denumirea unei faimoase instituţii ce se ocupă cu vânzarea obiectelor de artă, Casa de licitaţii „Christie's” din New York, aceasta organizând vânzări la licitaţie, nu „la mezat”. Domeniul pare a fi unul spinos pentru jurnalişti, căci mai demult am auzit la radio şi expresia „vânzare din ciocan”, copie exactă a sintagmei ruseşti „prodaja s molotka”, echivalentul românesc al acesteia fiind tot licitaţie. Pentru a evita cuvintele ruseşti nu este suficient ca acestea doar să fie traduse, vorbitorii ar trebui să aibă grijă să-şi cultive deprinderea de a gândi în limba română.

Culioc şi culiocel, davlenie, stacan, bliduşcă, sumcă, cuhne, cran, holodilnic, ruli, caroce, paca, davai, privet şi câte altele încă mai fac parte din lexicul activ al unor moldoveni. Acest fel de exprimare apare uneori şi în diverse afişe din locurile publice. De exemplu, într-un supermarket „nr. 1” de la Telecentru, lângă rafturile cu ceai şi cafea este afişată inscripţia „Cofe”, hibrid care nu-i nici cuvânt rusesc, pentru că-i scris cu litere latine, nici românesc, pentru că în română este cafea, nici englezesc, deoarece în engleză se scrie coffee. După principiul „ca la mine nu-i la nimeni”, scriem aşa cum vorbim sau cum ne trăsneşte prin minte, fără a ţine cont de reguli, căci, dacă s-ar respecta limba română, nu am fi ademeniţi cu „fierbinţi gustări” - aşa e scris cu litere de-un metru pe un mic magazin de la Gara de Nord.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

