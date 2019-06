Culmea „succesului”: România n-a intrat în spațiul Schengen nici când a condus Uniunea Europeană

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

În acest an, ziua de 9 mai a venit ca o încununare a unei lungi perioade, de aproape două săptămâni, în care sărbători de toate felurile s-au succedat, încercând să mai îmblânzească temperaturile de afară în această primăvară...

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel își are adânci rădăcini în tradiția poporului român. O mulțime de obiceiuri și de superstiții au fost păstrate și rămân vii, cu precădere în mediul rural, deși unele din ele vin din negura timpului.

„Decizia a fost promovată de cele mai influente state din Europa. Acest regulament responsabilizează și mai mult statele din Europa. Alături de deputații din aceste state, din Consiliul Europei, eu ca un om asumat, cu gândul la țara din care vin am votat. Alături de germani, de...

Premierul britanic Theresa May i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin, în marja summitului G20 din Japonia, „să pună capăt actelor de destabilizare și iresponsabile care ameninţă Marea Britanie şi pe aliaţii săi”, relatează AFP. Fără acest lucru „nu...

Formatul din Consiliul UE în care s-a adoptat directiva este Formațiunea Educație, Tineret, Cultură și Sport (EYCS). Din partea Președinție române a Consiliului UE, șeful a fost ministrul Culturii, Daniel Breaz. „Sunt foarte bucuros că am obținut un text echilibrat...”, spunea el despre directiva Copyright.

Summit-ul de la Sibiu. În septembrie 2017, președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a convocat pentru luna mai 2019 un summit care să reunească la Sibiu șefii de state și de guverne din UE. Summit-ul se voia unul istoric, în care europenii rămași în UE să decidă asupra viitorului Uniunii, după ce Marea Britanie va fi fost ieșită deja din blocul comunitar. Brexit-ul nu a mai avut loc nici în ziua de azi, așa că summit-ul de la Sibiu, din 9 mai 2019, a fost mai degrabă unul simbolic. Iohannis s-a pozat cu șefii de state și de guverne din UE, iar România a arătat, la Sibiu, ca o țară europeană, cu o populație pro-europeană. Autoritatea Europeană a Muncii. Anul trecut, România a cerut să se mute de la Londra la București sediul Agenției Europene a Medicamentului, o instituție UE care ar fi adus în România joburi și bani. Am ratat atunci această agenție, care s-a dus la Amsterdam. În 2019, s-a mai scos la mezat o instituție UE: Autoritatea Europeană a Muncii. Asta a ajuns la Bratislava. România nici nu a mai candidat. "Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene presupune ca statul care o asigură să acționeze imparțial, în calitate de arbitru între statele membre”, a motivat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Tudorel Toader, și de premierul Viorica Dăncilă indică faptul că Guvernul României, care asigură și Președinția Consiliului UE, nu a susținut candidatul român. Presa internațională a constatat atunci că Guvernul Dăncilă i-a pus piedici candidatului român. În martie 2019, Tudorel Toader a mai torpilat-o și el pe Kovesi într-o scrisoare publicată în Financial Times, în care spune că ”nu are nimic personal împotriva Laurei Codruța Kovesi”, dar ea nu ar trebui numită în funcția de procuror european. Materialul era intitulat ”Coerciția folosită în campania anticorupție românească”.

"Cand vor ajunge rapoartele MCV in faza Consiliului, in timpul Presedintiei bulgare a Consiliului UE, anul viitor, va insemna ca autoritatile bulgare vor conduce sesiunile pe acest subiect. Se poate intelege ca va fi o situatie dificila" - a spus spus oficialul CE, precizand ca nu au fost prevazute reglementari europene privind astfel de situatii.

„Astăzi voi participa la ultimul Consiliu JAI sub preşedinţia română şi cum nu ne putem desprinde de realităţile din ţară, mă aştept ca în perioada viitoare să se speculeze că România nu a intrat în Schengen pentru că ministerul condus de Carmen Dan nu a supus la vot subiectul în ultimul Consiliu JAI al Preşedinţiei noastre. Un vot pentru extinderea spaţiului Schengen prin aderarea României şi Bulgariei se ia cu unanimitate de voturi în Consiliul JAI. Din păcate, acum nu există această unanimitate. Amintesc aici declaraţia publică a prim-ministrului olandez, care, pe 9 mai, chiar la Summitul de la Sibiu, s-a pronunţat în faţa jurnaliştilor români că nu suntem pregătiţi pentru aderare. De asemenea, tot la Summitul de la Sibiu, unde s-a discutat despre viitorul UE, subiectul Schengen a lipsit de pe agendă, fiind astfel evident că marile puteri europene nu sunt nici interesate şi nici pregătite pentru o extindere a spaţiului Schengen”, a anunțat pe Facebook Carmen Dan, atunci.

În 7 iunie 2019, a condus reuniunea Consiliului JAI chiar ministrul nostru de interne, Carmen Dan (da, cea care era ministru, în concediu oficial, pe vremea intervenției dure a Jandarmeriei asupra protestatarilor anti-PSD din Piața Victoriri, din 10 august 2018). Bineînțeles că nu am intrat în Schengen.

Și n-am intart în Schengen nici când România a deținut Președinția Consiliului UE. Și nu că n-am intrat în Schengen, dar n-am intrat nici măcar parțial, doar cu aeroporturile, cum am încercat în anii trecuți.

De 12 ani, în mod tradițional, ambasadorii, mai ales cei din țările mai binevoitoare cu noi, ne mângâiau pe creștet și ne promiteau că obiectivul țării lor era ca România și Bulgaria să intre în zona de liberă circulație UE. Adică să strângă în jurul lor unanimitatea statelor membre și să pună în discuțiile comitetului COREPER (ambasadorii statelor membre la instituțiile europene) și pe urmă în Consiliul JAI (Justiție și Afaceri Interne) extinderea Schengen. De exemplu, când Italia a preluat președinția, în iulie-decembrie 2014, „frații noștri de gintă latină” ne-au pus aderarea la Schengen pe lista lor de priorități. Bineînțeles că nu s-a mai supus votului, pentru că, în lipsa unanimității, am fi fost respinși și ar fi fost un dezastru și mai mare.

