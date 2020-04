Cum a ajuns Georgia o poveste de succes în lupta cu Covid-19, umilind Rusia. Cele 5 țări care dau LECȚII lumii

Cazul Islandei Mackinnon a intervievat, de asemenea, Jelena Ciric, o jurnalistă din Islanda, țara care are una dintre cele mai mari rate per capita de cazuri de coronavirus confirmate. Acest lucru se datorează faptului că aici au fost făcute cele mai multe teste per cap de locuitor decât oriunde în lume – un efort condus de o companie privată de cercetare medicală cu sediul în Reykjavik.

