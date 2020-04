Cum a vrut una dintre cele mai sărace țări din lume să construiască o linie de tren de mare viteză / VIDEO

Presa locală a scris în a doua parte din martie că Bangladesh Railway (BR) a renunțat cu totul la varianta liniei de mare viteză și are undă verde să construiască o linie directă, dar pentru trenuri convenționale la viteze mult mai fezabile. Lungimea rutei se poate reduce cu 90 km și timpii de parcurs pot scădea cu două-trei ore. Costurile totale pot fi de câteva ori mai mici decât o linie de mare viteză (1,5 miliarde dolari față de peste 10 miliarde dolari).

Experții au avertizat că gestionarea unei linii de mare viteză este complicată într-o țară în care calea ferată este într-o stare deplorabilă și ar putea apărea probleme tehnice mari. În plus, distanța este mică, 230 km, pentru ca o linie de mare viteză să fie viabilă și rentabilă, mai ales că Bangladeshul vrea să construiască și o autostradă între cele două orașe.

Autoritățile spun că este esențial coridorul Dhaka - Chattogram în contextul în care exporturile de textile cresc și deci se fac tot mai multe transporturi din portul Chattogram (Golful Bengal). În plus, autoritățile mai spun că vor să construiască încă un port la câteva zeci de kilometri sud de Chattogram și linia ferată este esențială pentru succesul acestui nou port.

Studiul de fezabilitate a fost realizat de China Railway Design Corporation și de compania locală Mazumder Enterprise of Bangladesh care au ales din patru variante. Traseul de 227 km Dhaka-Narayanganj - Cumilla - Feni - Chattogram a primit și aprobarea finală din partea premierului.

Capitala Dhaka are 11 milioane de locuitori, iar Chittagong are 4 milioane. Al treilea oraș al țării este Khulna, cu 1,5 milioane de locuitori.

Între Dhaka și Chittagong cel mai scump bilet, în vagoane cu aer condiționat, costă 12 euro, în timp ce biletul cel mai ieftin costă sub 2 euro. Sunt câteva trenuri pe zi pe sens, iar pe cei 321 km trenurile expres fac aproape șase ore, iar cele mai lente, zece ore. Cele mai confortabile trenuri se numesc Sonar Bangla Express și Subarna Express.

Țara are acum 2.400 km de cale ferată, dintre care trei sferturi sunt cu ecartament îngust. Cele mai rapide trenuri ating pe unele segmente 70-80 km/h, majoritatea au viteze medii de sub 40 km/h. Zilnic circulă 360 de trenuri, dar nu există linii electrificate.

Țara este printre cele mai sărace Asia, cu un PIB mediu de sub 2.000 de dolari/locuitor, la fel ca Nepalul și puțin mai mic decât India. Premierul Sheikh Hasina este acuzat de autoritarism și un exemplu ține de ce s-a întâmplat de ziua alegerilor, în decembrie 2018: statul a ordonat ca internetul mobil să nu mai funcționeze în toată țara ”pentru a preveni zvonurile și propaganda legate de votare”.

Bangladeshul are 165 de milioane de locuitori pe o suprafață mult mai mică decât cea a României (cu 30% mai mică), iar țara este celebră pentru cicloane, pentru gravele inundații din delta Gangelui, pentru tigrii din rezervația Sundarbans și pentru scena politică tensionată.

