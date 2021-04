Cum alegi un ceai de calitate?

Fierbinte, rece, verde, negru, de fructe... Ceaiul poate fi de mii de feluri, iar vârsta acestei băuturi este de peste cinci mii de ani. Cândva demult, ceaiul era utilizat exclusiv în calitate de medicament, de unde i s-a păstrat şi denumirea de „elixir al sănătăţii”.



O ceaşcă de ceai dimineaţa are efect tonic asupra organismului. Seara, tot ceaiul îţi poate garanta un somn adânc şi liniştit. Ceaiul negru contribuie la menţinerea capacităţii de lucru pe termen lung, cel verde curăţă organismul şi reduce tensiunea arterială, iar ceaiul de fructe este o sursă puternică de vitamine. Alegerea unui ceai de calitate trebuie făcută cu atenţie deosebită. Ce determină calitatea băuturii? Trebuie să ştim că pentru ceaiul de calitate superioară se recoltează doar vârfurile ramurilor arborilor de ceai – mugurele şi încă două frunzuliţe. Restul frunzelor nu se aruncă, din ele se prepară ceaiul ieftin.

Pe ambalaj putem observa câteva abrevieri specifice. De exemplu, abrevierea OP înseamnă calitate superioară, FP - medie, iar PS - de cea mai proastă calitate. BPS şi PD te avertizează că ceaiul e, de asemenea, de calitate inferioară. La fel, ceaiurile cu frunza mică - rămăşiţe (F) şi praf (D) nu sunt de preferat. Cu cât este mai mărunt ceaiul, cu atât calitatea e mai joasă. Puteţi testa şi singuri calitatea ceaiului, strângându-l în pumn: dacă se sfarmă cu sunet şi nu se preface în praf înseamnă că e calitativ. Un ceai bun, de obicei, este ambalat în hârtie de staniol, pentru a nu-şi pierde gustul şi aroma.

Atrageţi atenţia şi la ţara producător. Patria ceaiului veritabil este China, Japonia sau Ceilon. Pe cutia unui ceai original nu veţi găsi niciodată inscripţii de genul „Made in India” sau „Made in China”. În China, ceaiul este exportat doar de „Compania naţională de export-import de ceai”, anume această denumire trebuie să fie indicată. Pe cutia unui ceai veritabil de ceilon veţi vedea ştampila reprezentativă şi inscripţia „Packed in Sri-Lanka”, iar pe cutia unui ceai din India veţi vedea imaginea unei tinere cu un coş de ceai şi denumirea firmei producătoare.

Există şi alte inscripţii - de exemplu, „Garden Fresh” înseamnă că ceaiul este ambalat în acelaşi loc în care a fost crescut. Acesta este un indicator foarte bun, deoarece în timpul transportării ceaiul, de asemenea, îşi pierde o parte din calităţi.

Nouă sfaturi pentru alegerea unui ceai calitativ:

1. Cumpăraţi ceaiul doar în magazine specializate.

2. Ceaiul trebuie să fie ambalat în ţara producătoare.

3. Ceaiul îşi pierde calităţile în timp, aşadar asiguraţi-vă că materia primă a fost recoltată cu cel mult 1,5 ani în urmă.

4. Cutia de ceai trebuie să aibă o „fereastră” transparentă prin care să se vadă conţinutul ei.

5. În ceaiul de calitate superioară toate frunzele sunt identice.

6. Pe cutie întotdeauna trebuie să fie indicat termenul de valabilitate.

7. În cazul în care ceaiul e ambalat într-o cutie de carton, înăuntrul acesteia trebuie să fie un ambalaj de hârtie de staniol.

8. O băutură calitativă nu este niciodată ieftină.

9. Dacă ceaiul deja cumpărat nu vă inspiră încredere, puteţi testa calitatea acestuia cu ajutorul unei lămâi. Puneţi în ceai o felie de lămâie – dacă băutura se deschide la culoare, fiţi liniştiţi - ceaiul e calitativ. Dacă nuanţa nu se schimbă, înseamnă că aveţi în cană un produs contrafăcut.