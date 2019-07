Cum arată Dacia 1410 vândută cu 16.500 €: „O adevărată capsulă a timpului”

Am primit la redacție acest text și am decis să-l publicăm integral, scrie pagina de facebook curaj.tv

O pereche de pantofi sport Nike a fost vâdută la o licitaţie oranizată la New York de casa Sotheby's cu suma de 437.500 de dolari (393.000 de euro), un record, informează lequipe.fr. Este vorba de una dintre primele perechi de pantofi sport produse de compania americană Nike şi a...

Există vreun an potrivit pentru căsătorie? Din punct de vedere astrologic se pare că da. Iată la ce vârstă e bine să te căsătorești în funcție de zodie!

"Dacia SPORT cu 800km o adevarata capsula a timpului.O masina cu un farmac aparte tinand cont de fatul ca in proportie de 50% este executata manual. Masina ca si stare generala este noua, interiorul este sigilat cu folia de fabrica. Autoturismul este unic tinand cont de numarul de km. dar si de faptul ca Dacia Sport s-a fabricat intr-un numar foarte mic: 5185 exemplare produse. Autoturism atestat ca si vehicul istoric scutit de tot ceea ce inseamna taxe. Accept orice expertiza. Ma intereseaza si unele variante cu autoturisme moderne sau clasice", se arată în anunţul de vânzare.

Dacia 1410, al cărei preţ de vânzare este similar cu cel al unui autoturism nou, are doar 800 de kilometri parcurşi şi, potrivit proprietarului, este singura maşină din lumea la care parbrizul este identic cu luneta.

O adevărată capsulă a timpului şi o maşină cu un farmec aparte. Aşa este descris cel mai scump autoturism Dacia 1410 Sport scos la vânzare pe un site de specialitate în acest an, pentru care proprietarul cere nu mai puţin de 16.500 de euro.

