Cum arată topul celor mai valoroși fotbaliști tineri din lume

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a luat act de demersul procurorului general interimar, Dumitru Robu, privind demararea procedurilor pentru numirea lui Ruslan Popov, adjunctul suspendat al procurorului general suspendat, care se află sub control judiciar și este cercetat într-un...

O grădiniță din localitatea Stanțî Lugansk a nimerit sub focul artileriei separatiștilor din Donbas, după un schimb de focuri început în această dimineață între separatiști și forțele guvernamentale, scrie digi24.ro.

2. Erling Haaland (150 de milioane de euro) - Atacantul norvegian de la Borussia Dortmund are doar 21 de ani dar a impresionat în ultimele sezoane prin capacitatea sa de a înscrie din orice poziție. De asemenea, Haaland mai impresionează și prin fizicul său. Are cea mai mare cotă pe Transfermarkt din toată cariera și este dorit de numeroase echipe, precum Real Madrid, FC Barcelona și Manchester City. Haaland și-a exprimat dorința de a pleca de la Dortmund în vara anului următor, iar șansele unui transfer sunt destul de mari.

1. Kylian Mbappe (160 de milioane de euro) - Fotbalistul lui PSG a împlinit 23 de ani în luna decembrie, dar pare că îl știm deja de o viață. Sunt deja ani buni de când joacă la cel mai înalt nivel, ținând cont că a fost cumpărat de PSG în 2017 cu 145 de milioane de euro. Iar Mbappe a confirmat din plin așteptările și a devenit unul dintre cei mai buni jucători din lume. El este cotat acum la 160 de milioane de euro, dar cota maximă a avut-o în 2018, când a fost evaluat la 200 de milioane de euro. El a intrat în ultimele 6 luni de contract cu PSG și presa externă scrie intens despre posibilitatea ca el să se transfere la Real Madrid. Momentan, Mbappe a anunțat că nu a luat o decizie în privința viitorului său. Până atunci, francezul rămâne concentrat pe evoluțiile de la PSG. Dacă în Ligue 1 lupta pentru titlu pare tranșată, atenția se mută pe Champions League, unde PSG e a cincea favorită la câștigarea trofeului, conform cotelor din secțiunea pariuri online NetBet . PSG are cota 11.00, în timp ce favorită este Manchester City. Cotele pentru câștigarea Champions League sunt disponibile la NetBet, operator care deține și cel mai mare cazino online din România, unde sunt disponibile peste 2.000 de sloturi.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)