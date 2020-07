China, Turcia și Rusia s-au rupt așadar până și formal de ideea că liderii lor au puteri limitate și că sunt în funcții doar pentru o perioadă maximă, clar precizată în Constituție. Totul se numără de la zero, ori de câte ori vrea liderul în funcție. Nu numai că cele trei continuatoare ale imperiilor asiatice despotice și expansioniste s-au rupt de această tradiție a democrațiilor occidentale, democrații care au totuși, prin alegeri libere, posibilitatea autoreglării, dar au aruncat în aer, în spatele lor, și podurile (constituțiile) care i-ar fi putut aduce înapoi.

Cea mai mare dezamăgire a constituit-o însă Rusia, o societate pe cât de mare, pe atât de slabă politic, căzută în genunchi în fața lui Putin, ca un uriaș cu picioare de lut. Chiar și cu suspiciunile de la referendum, denunțate de americani, cele 74% voturi pentru eternizarea lui Putin la butoane sunt o mare rușine pentru ruși, care se dovedesc o societate umilă și obedientă, fără soluții politice, fără nicio dorință de valori liberale, de alternative, de opoziție, de curaj, de rezistență și schimbare. Analiști importanți de la noi, buni cunoscători ai spațiului rus, precum Dorin Popescu și Armand Goșu, au explicat în detaliu ce s-a întâmplat la referendumul recent din Rusia și nu are rost să revin pe o temă clară.

Xi Jinping a executat manevra scurt, într-un simplu Congres al Partidului Comunist Chinez din octombrie 2017, fără măcar să mai mimeze jocul democratic. Oricum nu îi păsa de aparențele democratice, China fiind cel mai departe, din toate punctele de vedere, de pretenția unei democrații liberale iar „Constituție” însemnând acolo doar cărticica roșie a Statutului Partidului Comunist Chinez. Numele lui Xi Jinping a fost înscris oficial în „Constituție” drept conducătorul Chinei, fără alte condiționări. Nu vorbim de procente, căci nu are rost. Toată lumea a fost de acord și a bătut din palme fericită. Sincer vorbind, de la China nici nu aveam pretenții de altceva.

Noi, mai exact generația noastră de est-europeni, cei care am trăit experiența comunismului și avem o memorie relevantă asupra perioadei de final a distopiei marxist-leniniste, cred că nici nu avem nevoie să mai explicăm sau să mai dezbatem cât de importantă este regula limitării puterii pentru libertatea unei țări.

