Cum au lansat doi ruși din greșeală o RACHETĂ în Crimeea, și au mai stricat încă una. Armata rusă a ținut incidentul SECRET doi ani

Prejudiciul provocat de lansarea accidentala a rachetei este estimat la 45 de milioane de ruble. Cei doi militari ruşi implicaţi direct în incident au rambursat deja câte 3.000 de ruble. În plus, unul dintre ei nu va putea fi avansat în grad timp de un an şi trei luni, cu o deducere din 15% din solda lunară, iar celălalt va avea restricţionări la promovare timp de un an şi o deducere de 10% din soldă. Dar Ministerul rus al Apărării doreşte ca cei doi să compenseze în totalitate prejudiciul cauzat.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Film 18 August 2019, ora: 09:43

Scriitorul George R.R. Martin, a cărui serie de romane „A Song of Ice and Fire” a stat la baza serialului „Game of Thrones”, a declarat într-un interviu acordat The Observer că finalul producţiei HBO nu va influenţa viitoarele sale două romane.