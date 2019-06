Cum comentează Maia Sandu finanțarea PSRM din Federația Rusă

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Dragi compatrioți! Azi aici sunt adevărații patrioți ai Republicii Moldova! Am auzit o noutate extraordinară azi, că Dodon a dormit pentru prima dată la el acasă – în ambasada Rusiei!

Consiliul Sindicatului "Demnitate", care are menirea de a proteja drepturile social-economice ale angajaților din poliție, vine cu un îndemn către cetăţeni să nu admită provocări şi atacuri în adresa poliţiştilor.

Analistul politic Corneliu Ciurea explică, într-o analiză pentru Ziarul Naţional, motivele pentru care Rusia insistă asupra federalizării Republicii Moldova. Ciurea consideră că Moscova are nevoie un al doilea front împotriva Ucrainei.

Întrebată dacă are deja candidaturi la funcțiile CNA, SIS Procuratura Generală, Maia Sandu a răspuns: „Noi am spus că întotdeauna în aceste funcții trebuie să se ajungă prin concurs, cu multe competiții, cu mai multă concurență ca să ajungă oameni de valore în aceste funcții”.

