Cum dau lovitura de corupție „băieții deștepți” de la Termoelectrica Chișinău și UCIPE

Sectorul energetic al Republicii Moldova ar trebui, în mod firesc și evident, să fie un subiect și de asemenea un obiectiv de importanță majoră al strategiei de dezvoltare a țării noastre. Una dintre condițiile esențiale pentru succesul unei astfel de strategii ar fi elaborarea acesteia în așa fel, încât să își mențină valabilitatea într-o măsură cât mai mare, indiferent de schimbările politico - economice ce afectează societatea moldovenească și de regulile instituite de principalii jucători din domeniu.

Atât la nivel european, cât și regional (exemplu elocvent fiind România) această branșă importantă a economiei unei țări se află acum în plin proces de tranziție către «energia verde», ajungând în anul 2020 la o răscruce: pe de-o parte, confruntându-se cu provocarea de a decarbona sistemele energetice, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi de a promova surse regenerabile, iar pe de altă parte, având necesitatea de a garanta securitatea aprovizionării cu energie electrică la un nivel de cost accesibil pentru consumatorul final.

Oare care va fi rolul pe care și-l va asuma Republica Moldova în acest proces?

Fiind în continuare bântuită de scandaluri de corupție cu implicarea instituțiilor și întreprinderilor de stat, dar și a unor companii private deloc de profil, lipsite de notorietate, expertiza și experiența necesare pentru a îndeplini lucrări la cel mai înalt nivel, care să ne asigure liniștea și siguranța că vom avea lumină în case. Ne dă mari temei de îngrijorare implicarea UCIPE (Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii), în persoana dnei Director Aurelia Samson și a întreprinderii de stat Termoelectrica SA, în persoana dlui Director Veaceslav Eni, în delapidarea fondurilor generoase ale Băncii Mondiale alocate modernizării Blocului energetic nr.1 nu ne dă nici cea mai mică speranță de a avea parte de niște servicii prestate la timp, de calitate și la un preț avantajos pentru populația țării, nemaivorbind de trecerea la «energia verde»…

Este și sub semnul întrebării cine anume va rambursa pierderile suportate de statul moldav, care, doar în cadrul acestui proiect, depășesc cifra de 400 mln lei… Cu siguranță, beneficiarul contractului, compania Horus SRL, administrată de Valentin Balan și înființată de o companie offshore, Prominvest Development LTD, nu va putea asigura acest prejudiciu, deoarece este implicat într-un dosar penal, cauzat de evaziune fiscală (Dosar Penal №2020670073, intentat în baza art. 248 p. (3) al Codului Penal RM).

Fără îndoială că această daună substanțială adusă statului Republica Moldova și cetățenilor ei nu va putea fi compensată nici de partenerul de afaceri al companiei Horus, cu care, de fapt, a fost creat un consorțiu – compania Силовые Машины, care vine din Federația Rusă și care se află în lista de sancțiuni impuse de Canada. Fără îndoială că această daună substanțială adusă statului Republica Moldova și cetățenilor ei nu va putea fi compensată nici de partenerul de afaceri al companiei Horus, cu care, de fapt, a fost creat un consorțiu – compania Силовые Машины, care vine din Federația Rusă și care se află în lista de sancțiuni impuse de Canada

(https://www.rbc.ru/politics/15/03/2019/5c8bd0829a79477e404bff4b), dar și de SUA (https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/26/749123-ssha-vveli-novie), fapt ce a iscat scandaluri în mai multe țări ale lumii, unde această companie își desfășoară activitatea, inclusiv în Vietna (https://www.rbc.ru/business/30/10/2019/5db8261c9a7947dc86f80c4f) și Letonia (https://regnum.ru/news/2809053.html). Este limpede că compania în cauză deja de câțiva ani înfruntă mari dificultăți în executarea contractelor internaționale.

Acest consorțiu moldo – rus în 2019 deja a executat așa gen de lucrări la Termoelectrica, care într-un final nu s-au dovedit a fi de cea mai înaltă calitate și care au fost efectuate cu grave întârzieri de circa 6 luni. În prezent, contractantul Horus încearcă să elimine deficiențele care au apărut în urma acestei implementări, numită nu altfel decât «modernizare».

O altă renovare, probabil la fel de «modernă», este planificată și pentru acest an, în contextul licitației preconizate pentru 17 August, doar că de această dată este vizat Blocul nr.2.

Există bănuieli rezonabile că acest tender deja este trucat în favoarea aceluiași consorțiu moldo - rus, și anume:

1. În caietul de sarcini este indicat un termen constrâns destinat modernizării Blocului energetic Nr.2 (conform documentației publicate de UCIPE). Nici un producător mondial nu se poate încadra în aceste termene. Or, se cunoaște că Силовые Mашины deja au început producerea echipamentelor de turbine până la depunerea ofertei în data de 17.08.2021, pentru a se încadra în termenul stabilit în Caietul de sarcini.

2. Criteriile de eligibilitate a companiilor participante la tender au fost stabilite exact pentru acest consorțiu, care a efectuat anterior lucrări la Termoelectrica SA, așa cum am menționat mai sus.

3. Calitatea echipamentelor rusești pe departe nu corespunde celor mai moderne tehnologii si actuale cerințe de mediu la nivel european și internațional, de aceea implementarea repetată a acestora, ca în cazul Blocului Nr.1, vor pune în pericol funcționalitatea pe termen mediu și lung a sistemului termo - energetic din municipiul Chișinău, precum și a celui din țară.

În acest context, nu putem ignora faptul că compania Силовые Машины a fost impusă de circumstanțele sancțiunilor să-și vândă cota - parte dintr-o întreprindere mixtă ruso – germană, creată împreună cu gigantul Siemens (https://www.atomic-energy.ru/news/2020/03/02/101835).

Este clar că spiritul concurențial al turbinelor rusești pe piața internațională de profil este doar teoretic...

4. Lipsa unor criterii clare de evaluare și atribuire a viitorului contract.

5. Admiterea la tender a unei companii care e în lista de sancțiuni aplicate de SUA și alte țări, ar putea avea efecte politice dezavantajoase pentru Moldova, inclusiv în relațiile moldo – americane, dar și celora moldo - ucrainene. La fel, se pot repeta situațiile din Vietnam și Letonia, indicate mai sus.

Expertul în domeniul energetic, dl Victor Parlicov, comentând materialul care a apărut pe pagina ziarului nostru Timpul.md și preluat de mai multe publicații din țară, a subliniat importanța unei investigații ample a proiectelor din acest domeniu, care se află acum în derulare. El a menționat că dacă se truchează condițiile licitației sub un producător care se află în lista companiilor sancționate de SUA, atunci acest proiect «…nu va fi dus la bun sfârșit. Banca Mondială nu va accepta să deburseze banii, mai ales că sunt în dolari SUA, unei companii aflate sub sancțiunile autorităților americane.»

La fel și dl Cornel Ciurea, expert în domeniul politicii și instituțiilor de stat, remarcă îndeosebi faptul, că pentru securitatea energetică și imaginea politică a țării, Republica Moldova ar trebui să-și dezvolte politica energetică sub imperativele asigurării intereselor sale strategice naționale, dar şi a respectării angajamentelor asumate la nivel regional și european.

«Prin poziția geografică și potențialul său, țara noastră are posibilitatea de a deține un rol important în ecuația energetică regională, atât prin valorificarea resurselor proprii, cât şi printr-un rol activ în potențiala redistribuire echilibrată pe piața europeană.

La nivel național, asigurarea securității energetice, ca obiectiv strategic, vizează declanșarea unor efecte pozitive prin:

- accesul la resursele energetice necesare pentru funcționarea la parametri normali a societății moldovenești sub toate aspectele: bunăstare economică, socială şi de mediu a cetățenilor, precum şi a companiilor din Republica Moldova;

- o mai mare predictibilitate în ceea ce privește evoluțiile interne şi externe din domeniu;

- buna gestionare a resurselor energetice; - asigurarea celor mai potrivite soluții cu costuri accesibile pentru consumatori», precizează dl Ciurea.

«Sub nici o formă admiterea unei companii, aflate sub sancțiuni internaționale, de către o instituție de stat din RM, UCIPE, pentru a presta lucrări la o întreprindere de stat, Termoelectrica, nu poate avea impacte pozitive nici asupra proceselor economice din interiorul țării, nici asupra relațiilor bilaterale cu partenerii strategici și donatorii străini. Or, acest moment ține de imaginea Republicii Moldova și consecvența în declarații și acțiuni în contextul parcursului european.

Republica Moldova poate câștiga relevanță numai dacă Chișinăul va avea susținători puternici şi stabili, iar economia țării va fi întărită prin parteneriate cu companii notorii, lideri în domeniile lor, care vor implementa tehnologii avansate și vor împărtăși din experiența lor.», subliniază dl Cornel Ciurea, expert în domeniul politicii și instituțiilor de stat.



