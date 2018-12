Cum descoperi bolile pulmonare: 12 motive care ar trebui să te trimită la medic

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Situația politică de la Londra este mai confuză ca oricând. Theresa May se confruntă un vot de neîncredere în seara aceasta, în ajunul summitului UE de la Bruxelles, 13-14 decembrie, dedicat în bună parte Brexitului, iar situația politică de la Londra este mai...

Boli pulmonare. Unele simptome nu sunt detectate de spirometrie. Dacă pacientul are simptome precum tuse cu sânge, pierdere în greutate sau dezvoltă un nou simptom care se înrăutăţeşte, este important ca acesta să consulte doctorul imediat.

1. Eşti sau ai fost fumător; 2. Respiri mai greu în ultimii ani; 3. Nu poţi urca scările fără a experimenta dificultăţi de respiraţie; 4. Nu mai poţi derula activităţi sportive aşa cum obişnuiai; 5. Esti îngrijorat de performanţele din timpul exerciţiilor fizice; 6. Tuşeşti de câteva luni sau ani (ex: tusea fumătorului); 7. Ai respiraţie şuierătoare; 8. Ai tuse expectorantă chiar dacă nu eşti răcit; 9. Ai primit tratament pentru o boală pulmonară (ex: inhalator); 10. Eşti îngrijorat de sănătatea plămânilor tăi; 11. Simţi că nu te oxigenezi cum trebuie; 12. Simţi discomfort sau durere când inspiri sau expiri.

Bolile pulmonare costă ţările din Europa peste 100 miliarde de euro pe an, atât în costuri directe pentru tratament, cât şi indirecte, precum zilele de muncă pierdute. Din păcate, numai 3% din cheltuielile de sănătate sunt investite în prevenţie, în timp ce alte 97% sunt investite în tratament.

