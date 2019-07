Cum economisești la supermarket fără rabat la calitate

În cazul multor familii din România, cea mai importantă pondere a bugetului lunar este cheltuită cu mâncarea, așa că acesta este unul dintre capitolele importante de unde poți începe și tu o tăiere a costurilor cu traiul zilnic.

Dacă ajungi des la cumpărături și faci parte din clienții fideli ai supermarketurilor, poți folosi o serie de trucuri simple pentru a-ți dezvolta o rutină benefică pentru portofel. Cu toate că nu este nevoie să renunți la lucrurile importante, dacă vei adopta o anumită disciplină, rezultatele se vor reflecta în valoarea bonului de casă.

Alege un coș de mână

De câte ori ți s-a întâmplat să umpli coșul de cumpărături fără să îți dai seama? Odată ce ai ajuns acasă, nu de puține ori, ai putut realiza că aveai deja o mare parte dintre produse sau că te-ai ales cu prea multă marfă în plus. Soluția acestei probleme este mai simplă decât crezi, iar ea constă în gestul curajos de a alege un coș de mână. Cantitatea generoasă de produse pe care le poate primi te va uimi, iar, pe măsură ce îl vei umple, vei simți „greutatea” cumpărăturilor tale. Astfel, vei ajunge la casa de marcat cu strictul necesar.

Controlează costurile în timp real

Probabil că deja ai bunul obicei de a face o listă de cumpărături înainte de a pleca de acasă, așa că nu ai decât să treci la nivelul următor. Cu fiecare produs tăiat de pe listă, poți verifica dacă te încadrezi în suma pe care estimezi că o vei cheltui. Mai mult, dacă folosești bonuri de masă pentru a plăti contravaloarea cumpărăturilor tale, ai posibilitatea să afli soldul într-o clipă. Aplicația disponibilă gratuit în App Store și Google Play îți mai permite să vezi istoricul tranzacțiilor și să blochezi cardul în situații de urgență.

Navighează inteligent printre rafturi

Cu rafturi care gem de produse tentante și cu o mulțime de promoții la raft, poate părea foarte greu să nu cazi pradă tentațiilor. Totuși, dacă vei evita raioanele cu dulciuri, cu snackuri sau cu băuturi răcoritoare, îți vei micșora riscurile de a irosi de fiecare dată bani pe lucruri de care nu ai nevoie. Rafturile aflate la nivelul ochilor nu sunt singurele care merită atenția ta, iar cele de sus sau de jos îți pot rezerva surpriza unui preț mai convenabil. Cel mai inspirat ar fi să urmezi un traseu prestabilit, de la care să nu te abați de prea multe ori.

Dă o șansă produselor cu marcă proprie

Apărute în țara noastră în perioada când magazinele simțeau din plin efectele nefaste ale recesiunii economice, produsele cu marcă proprie au reprezentat, la început, o alternativă ieftină la cele originale. Din păcate, calitatea acestora nu era cea mai bună, dar acest lucru nu mai este valabil și azi. Dacă în țările din Vest, produsele cu marcă proprie sunt căutate, în România încă persistă prejudecata cu privire la acestea. Alege fără grijă produsele cu brand propriu și vei economisi sume importante de bani, fără să simți vreo diferență în calitate.

Verifică preţul per kilogram

Dacă ai de ales dintre produse similare, oferite sub mărci diferite, aplică un truc simplu pentru a-ți da seama care este cel mai ieftin, indiferent de gramajul cu care sunt comercializate. Nu compara prețul per bucată al diferitelor produse, ci cel per kilogram. Astfel, ai putea avea surpriza să descoperi că este mai ieftin să cumperi cantități moderate, în ciuda unor oferte care te provoacă să cumperi fără limite.

Să ai un comportament cumpătat atunci când faci cumpărăturile nu este atât de greu, dar asta implică disciplină și o rutină bine stabilită. Cu sfaturile de mai sus, cu siguranță vei reuși să faci economii lunare importante.

