Cum era Crăciunul de altădată? Beșleagă, Sarabaș, Paulencu, Căpraru, Iliuț

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Există o sumedenie de tradiții și obiceiuri legate de Ajunul Crăciunului. În tradiția populară, este sărbătoarea de sfârșit de an patronată de moș Ajun, despre se spune că ar fi fost frate geamăn cu moș Crăciun. Moș Ajun este cel care a poruncit să se dea flăcăilor colaci,...

A fost admis la programul de masterat al Universităţii din Cambridge şi studiază inteligenţă artificială. ”În ţară nu am fost băgat în seamă”

Pe masa de Crăciun, chiar dacă nu erau de toate, ne bucuram de sărbătoare. Noi mai mult sărbătoream Anul Nou pe vechi și atunci umblam cu uratul în tot satul. De Crăciun, presupun că se dădea de pomană, în rest eram vizitați de rude, vecini, prieteni sau plecau părinții în vizită. Noi, copiii, stăteam mai mult pe-acasă, iar vizitatorii ne aduceau bomboane în formă de pernuțe umplute cu magiun, fructe uscate, foarte multe nuci și smochine. Înainte de Crăciun, de Sfântul Ignat, tăiam porcul. Mama făcea ceea ce am și eu acum în meniu, răcitură de porc și cighiri. Aceste bucate le gătesc și eu, doar că răcitura o fac cu un picioruț de porc și carne de cocoș. Neapărat vor fi cighiri, ca la mama acasă, și friptură de porc. Bucate erau puține, dar gustoase. Nu făceam salate, căci aveam varză și harbuji murați în butoi. Toate astea-mi amintesc de mirosul sărbătorilor de iarnă, alături de mama mea. În prezent, sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie. Aștept să mă colinde nepoții. Voi avea pentru colindători nuci, mere, colăcei, biscuiți, covrigei, crăciunei, iar fiindcă acum copiii așteaptă bani, voi pregăti și niște bani mărunți. Este foarte îmbucurător când vine cineva în vizită, semn că este locuită casa și se păstrează tradiția de Crăciun.

În Bucovina, cum începea copilul să spună trei cuvinte, era învățat colinde de Crăciun și toți copiii, de la mic la mare, umblau cu colinda. Era în sânge „nervul” colindatului și abia așteptai să vină Crăciunul și Sfântul Vasile, cele mai frumoase sărbători ale poporului român. Iar după ce treceau, rămâneam cu un mare dor… La noi se cântă fel de fel de colinde, într-o voce și chiar în patru. Apoi se mai umblă cu „Îngerii”, cu „Banda lui Jian”, cu „Irozii”, iar de Sf. Vasile - cu „Brâncovenii”, cu „Căluțul”, cu „Capra” - tradiții care s-au păstrat până azi. De toate aceste tradiții nu trebuie să vă amintiți doar în ajunul sărbătorilor, ci anul întreg. De ce nu renaștem aceste obiceiuri atât de frumoase? Pe vremuri, Crăciunul era foarte frumos, iar acum, din păcate, este foarte urât. Era așa cum nu cred că va fi vreodată, pentru că am devenit o gloată întunecată și pradă pentru venetici. Ca în fiecare an, visez să petrec Crăciunul la Cernăuți, dar voi vedea cum va fi vremea.

În copilăria mea, iarna, zăpezile erau cât casa. Călcam pe creasta gardului ca să găsim drumul. Eram fericiți că părinții ne lăsau să ne jucăm afară. Țin minte că de sărbători venea capra la noi. Tare ne temeam de ea, când începea să clănțănească. Ceream bănuți de la tata sau de la mama ca să dăm caprei. Ea ne lăsa să ne apropiem, căsca gura tare-tare și, când puneam bănuțul, făcea clanț! și ne strângea mâna. Noi, speriați, fugeam după sobă, apoi reveneam. Părinții se jucau cu noi și ne spuneau să nu ne temem că o să dea capra la țap și vor pune țapul să o împungă ca să nu ne muște. Dacă înainte Paștele și Crăciunul au fost sărbători interzise, acum observ că s-a revigorat tradiția. Sunt multe colective profesioniste sau de amatori care au reanimat obiceiurile. Și în diasporă, în statele unde am fost, moldovenii încearcă să nu uite tradițiile sărbătorilor de iarnă și fac fel de fel de scenete cu capra, sorcova ș.a.

În copilăria mea, sărbătorile creștine erau interzise, deoarece trăiam într-o zonă sovietică. Dar îmi amintesc de momente frumoase din perioada administrației române care s-a instalat în regiunea transnistreană din 1941 până în primăvara lui 1944. Iată, în acești ani, toate obiceiurile de la noi au renăscut. De Crăciun mergeam să colindăm. Țin minte că de Anul Nou, copiii din satele transnistrene erau duși cu mașinile la teatrul din Tiraspol. Noi, elevi crescuți în sistemul sovietic, am văzut pentru prima dată plugușorul pe scena teatrului. Era în iarna anilor 1941-1942. Pe scenă au fost aduși doi boi adevărați înjugați la plug, cu coarne înflorate, fiind mânați de o ceată de hăitori. La plecare, am primit pungi cu dulciuri și jucării. Eu m-am ales cu o mașinuță. În schimb, în perioada sovietică, mergeam în secret pe la vecini sau rude apropiate ca să-i colindăm. Totodată, părinții și bunicii îi învățau mai ales pe copilașii care încă nu frecventau școala ce să facă de sărbători. Făceam totul pe ascuns.

Mai multe personalități au răscolit în cufărul amintirilor și ne-au împărtășit tradiții și datini care, de-a lungul deceniilor, fie că și-au pierdut din culoare, fie că au dispărut cu totul, fie că au reînviat sub alte forme.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)