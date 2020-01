Cum „face bani” poliția din R. Moldova pe spatele șoferițelor folosind legi care nu există / OPINIE

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

SUA l-au ucis pe arhitectul influenţei dominante a Iranului în Irak, generalul Qassim Suleimani, potrivit descrierii New York Times care a luat pulsul a ceea ce se întâmplă în Irak după ce liderul iranian a fost atacat şi eliminat pe pământ irakian.

În Ochii Tăi Fermecători… după opera lui Gib Mihăescu Durata: 3h / Pauză: Da Spectacol nerecomandat tinerilor sub 14 ani. Acţiunea spectacolului “În ochii tăi fermecători" are loc, în temei, în bordeiul de pe Nistru al...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești. Dar, în loc de „A fost odată...

Rusia folosește o nouă armă pentru a-și atinge scopurile în Europa, cea energetică. O nouă țară este în vizorul lui Vladimir Putin, un vechi aliat al Moscovei, cu care are legături economice puternice.

Cu doi ani în urmă, sugeram un posibil experiment de gândire: Să ne imaginăm că tocmai am pășit în secolul al 22-lea. Să ne mai imaginăm un profesor de istorie, undeva pe glob, care le dă un extemporal elevilor săi cu tema următoare: Numiți câteva dintre cele...

Chiar dacă veți prezenta permisul de conducere, acesta va fi considerat anulat și știți de ce? Pentru că în Registrul de Date, figurează o menținue abstractă: nul ! Un înscris, banal și care nu are nici o întărire legală.

Există un Regulament cu privire la permisele de conducere, care spune că, citez: Pct 42 . La schimbarea oricaror date inscrise in permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia, titularul este obligat sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere.

Despre acest lucru am scris anterior însă de curând am obținut confirmarea că sistemul juridic și legile sunt făcute pentru bani.

