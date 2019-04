Cum faci trecerea de la tricou și blugi la costum. Sfaturi pentru o ținută impecabilă

Trei costume, 6 cămăși și 36 de zile în care să nu repetați ținuta. E o aritmetică vestimentară simplu de rezolvat dacă sunteți hotărâți să faceți o îmbunătățire în felul în care vă îmbrăcați la birou. Toate ponturile, într-un material DW și Digi24.

Ţinuta de birou vă provoacă îngrijorare? Este destul de simplu dacă respecţi un sistem simplu. Alegeţi câteva piese care se combină bine garantat, ne spune Gerhard Elfers de la DW.

-Am primit de curând un email din Ucraina. Antreprenor, 35 de ani. Conduce o firmă IT. A hotărât că blugii şi tricoul nu mai merg. Dar nu este prea sigur cum să facă schimbarea către o ţinută business. O problemă obişnuită. S-o rezolvăm!

Ok, Vladimir, fii atent! Ai nevoie de două costume. De fapt, mai bine trei. Unul bleumarin, unul albastru mai deschis şi altul gri, ca acesta. Fără dungi, fără imprimeuri. Alege unele de lână de bună calitate. Du-le la croitor să le modifice pe măsura ta. Simplu.

Următorul element: cămăşile. Ai nevoie de şase. Trei albe. Trei în diferite nuanţe de albastru. Fără imprimeuri, fără dungi. Păstrează-le pentru cravate, din care ai nevoie de şase. Două simple: una roşie, cealaltă albastră. Cu dungi, în carouri, cu buline. Gata. Acum calculează. Ies 36 de combinaţii. Asta înseamnă că poţi merge la birou aproape două luni fără să repeţi ţinuta.

Adaugă şi două sau trei perechi de pantofi buni Oxford. Brogue. Cumpără cea mai bună calitate pe care ţi-o poţi permite.

Încă ceva. Nu te grăbi când faci tranziţia de la neglijent la elegant. Începe prin a purta costum de două ori pe săptămână. Încetul cu încetul, creşte frecvenţa. Aşa vor avea şi colegiii tăi timp să se obişnuiască. Ignoră comentariile. La ce altceva te poţi aştepta de la cineva care se îmbracă precum adolescenţii?