Cum îți dai seama că telefonul tău este ascultat

De multe ori, utilizatorii de telefonie mobilă susțin că le sunt ascultate conversațiile la telefon de către altcineva. În cazul în care și voi v-ați pus vreodată aceeași întrebare, vă prezentăm mai jos câteva semne care ar putea demonstra faptul că telefoanele mobile pe care le utilizați frecvent s-ar putea să fie în categoria celor interceptate.

SUPRAÎNCĂLZIREA

Încalzirea acumulatorului, în regimul de așteptare, poate însemna că o aplicație-spion funcționează în aparatul vostru





DESCĂRCAREA RAPIDĂ

Daca telefonul trebuie reincarcat mai des – acesta poate fi un semn ca aplicatiile – spion folosesc intensiv energia acumulatorului



DECONECTAREA

Un alt semn al posibilei interceptari este deconectarea prea lenta a telefonului mobil

OPERATOR NEOBIȘNUIT

Daca in timpul cautarii unei retele, telefonul gaseste operatori neobisnuiti sub forma unui sir de cifre, ceva nu este sigur in regula, notează evz.ro.

ZGOMOTE CIUDATE



Dacă în timpul convorbirii puteți identifica zgomote străine ca foșnete, ecouri, pocnituri ar fi un alt semn clar al posibilelor interceptări.

ILUMINATUL NEJUSTIFICAT



Daca ecranul telefonului ilumineaza fara vreun motiv anume, exista posibilitatea ca acesta sa fie interceptat.

Sursa: evz.ro