Cum îți dai seama dacă bei sau nu suficient de multă apă

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Cum verifici bei suficient de multă apă Înainte să-ți numeri paharele poate ar trebui să te uiți la urină. „O măsură prin care poți vedea dacă bei îndeajuns de multă apă este să te uiți la culoarea urinei și frecvența urinatului”, spune Sinatra. Dacă mergi la baie odată la 90 sau 120 de minute atunci este ok.

„Apa este transportatorul substanțelor și nutrienților de-a lungul corpului. Este importantă pentru reglarea temperaturii corpului (transpirația este metoda prin care corpul se răcește). De asemenea, apa poate elimina toxinele din organism, îmbunătățește concentrarea, ameliorează constipația și mai are câteva alte beneficii. Este esențial să rămâi hidratat”, spune doctorul Drew Sinatra.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)