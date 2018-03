Cum îți îngrijești tenul primăvara în funcție de tip

Se pare ca frigul si vantul inca ne dau de furca iar tendinta este ca, atunci cand ajungem acasa, sa deschidem caldura la maximum si sa ne zgribulim sub patura. Aceste treceri de la o temperatura la alta nu sunt deloc benefice pentru pielea ta si cu siguranta iti simti deja tenul deshidratat sau chiar imbatranit si fara stralucire.

Primavara este totusi aproape iar vremea frumoasa te va invita sa iesi si sa te bucuri de lumina soarelui. Cum sa faci aceasta trecere pentru ca tenul tau sa nu sufere, mai ales daca este sensibil sau acneic? Iata ce solutii iti propunem pentru a-ti schimba rutina, in functie de tenul tau si pentru a te bucura de o piele radianta.

1. Ten normal



Avantajul tenului normal este ca nu se confrunta cu prea multe probleme de ingrijire, dar daca vrei sa il mentii curat pe o perioada indelungata, trebuie sa iti stabilesti cateva produse de baza. Ce sa alegi atunci cand nu exista vreo problema vizibila cu care sa te confrunti? Trucul este ca, in cazul tenului normal, sa urmaresti spre ce anume tinde: observi portiuni de piele uscata sau zona T prezinta un inceput de exces de sebum? In functie de aceste schimbari minore este bine sa iti alegi produsele de ingrijire.

Ca baza, pentru curatarea fetei opteaza pentru un exfoliant usor, care sa nu zgarie pielea iar pentru mentinere, alege un ser antioxidant sau o crema cu SPF 30. Aici, importante sunt ingredientele care ajuta la hranirea si regenerarea pielii.





2. Ten uscat



In general, tenul uscat nu prezinta exces de sebum. Insa, odata cu trecerea la o vreme cu umiditate ridicata, pielea va incepe sa secrete mai mult sebum si iti va provoca o senzatie extrem de neplacuta, pe langa cea de piele care strange, specifica tenului uscat. Senzatia de uscaciune poate aparea si in cazul in care folosesti excesiv sapunul sau exfoliante dure asa ca inainte sa pornesti cu un anumit produs, urmareste semnele pe care tenul uscatle prezinta. Asa poti corecta mai usor pasul gresit din rutina ta.

Atunci cand umiditatea ridicata si vantul uscat de primavara se asociaza, ridurile si liniile fine de expresie sunt mult mai vizibile. De aceea, hidratarea este cea mai importanta. Alege un produs cu acid hialuronic, un ingredient care este faimos pentru faptul ca retine de 5 ori mai multa cantitate de apa in epiderma. O varianta naturala este si uleiul de cocos, pe care il poti adauga in compozitia unei masti de fata.

3. Ten gras



Tenul gras sufera de excesul de sebum care duce la formarea cosurilor si a punctelor negre iar machiajul se poate transforma intr-un dezastru. Te-ai gandi ca un astfel de ten nu are nevoie de si mai multa hidratare, dar nu este chiar asa. La fel ca si tenul uscat, tenul gras se irita din cauza factorilor de mediu sau a produselor de exfoliere dure.

Asa ca, o crema hidratanta pe baza de apa iti va veni aici in ajutor, pentru ca are o consistenta mai delicata si nu iti va bloca porii. In plus, este important sa alegi un ser de curatare fara sulfati, deoarece sunt foarte duri cu pielea si pot produce uscarea ei excesiva. Evita produsele cu mentol sau eucalipt, acea senzatie de furnicaturi pe piele este de fapt un semnal ca tenul tau nu suporta tipul asta de produs.

4. Ten mixt



Daca tenul tau se incadreaza aici, este bine sa acorzi atentie pielii in functie de zonele cu probleme. Aplicarea unei solutii de curatare dura pentru a scapa de excesul de sebum va actiona negativ asupra zonelor de ten normal. Acorda pielii putin mai multa atentie atunci cand vine vorba de ingrijire.

In timpul primaverii, dar si al verii, pielea noastra retine mai multa apa, deci nu este nevoie de protectie excesiva. Opteaza pentru o crema hidratanta cu acid hialuronic si completeaza cu serul de curatare fara sulfati, in zona T. Pentru o exfoliere corecta, acidul glicolic este un ingredient magic pentru tenul mixt si, in plus, combate aparitia cosurilor.

5. Ten sensibil



Desigur, tenul sensibil are nevoie de o atentie deosebita din moment ce poate reactiona neplacut la orice tip de produs. Pentru ca este o piele care se irita usor si se poate inflama, produsele trebuie alese cu grija, mai ales dupa trecerea de la vant puternic la soare puternic.

Incepe prin a alege o apa micelara cu care sa iti cureti tenul, este foarte blanda cu pielea sensibila. Iar pentru a evita roseata si iritatia ce pot aparea dupa o zi petrecuta in soare puternic, opteaza pentru o crema cu protectie solara cu niacinamida, care calmeaza si hidrateaza. Protectia solara este esentiala in cazul tenului sensibil care poate avea foarte mult de suferit din cauza razelor ultraviolete.

Optiunile tale tin foarte mult de felul in care pielea ta reactioneaza la factorii de mediu asa ca nu ignora acest aspect. O rutina corecta te va salva de la a avea un ten fara stralucire primavara aceasta. De ce sa nu te bucuri de vremea frumoasa asa cum se cuvine?