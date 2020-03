Cum îngrijești pielea afectată de săpun și dezinfectantul pentru mâini?

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

În total, în Chișinău, sunt înregistrate 103 cazuri de Covid-19, iar 10.741 persoane se află sub supraveghere medicală la domiciliu.

Republica Moldova înregistrează o rată ridicată de cazuri grave înregistrate în rândul pacienților infectați cu COVID-19. AGORA a comparat informațiile anunțate în țara noastră cu datele din cele mai afectate țări de coronavirus. Mai exact, am analizat numărul cazurilor grave...

O profesoară de liceu din Marea Britanie mărturisește prin ce chinuri a trecut și cum a reușit să învingă coronavirusul, deși suferă de diabet și are și o afecțiune pulmonară, denumită A1AT.

Un nou mesaj video la un cetățean de-al nostru a deveni viral pe facebook. Clipul are peste 12 mii de distribuiri.

- Aplicați o mască de mâini. Alegeți un moment în care nu veți mai avea nevoie de mâini (cum ar fi în timp ce vizionați un film). Uleiul de nucă de cocos este ideal, deoarece are proprietăți antibacteriene și antivirale. De asemenea, puteți utiliza gel de aloe vera proaspăt ocazional. Spălați după 15-30 de minute.

Alternativa pentru spălarea mâinilor cu săpun este folosirea unui dezinfectant cu un conținut de minimum 60% alcool. Dar chiar și alcoolul are un efect de uscare asupra pielii. Întrucât igiena mâinilor este o prioritate în acest moment, nu poate exista niciun compromis. Iată câteva lucruri de care le poți ține cont pentru a evita uscarea mâinilor, deși le speli foarte des.

