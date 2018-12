Cum odinioară prestigiosul tanc T-80 a ajuns CEA MAI PROASTĂ mașină de luptă din toate timpurile

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

Clădirea Time Warner, din New York, unde se află și birourile televiziunii CNN, a fost evacuată în această dimineaţă, în urma unei amenințări cu bombă.

Trimisul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, a cerut Rusiei să-i elibereze pe marinarii ucraineni capturați în strâmtoarea Kerci până de Crăciun sau Anul Nou. Într-un interviu acordat Voice of America, el a declarat că Statele Unite...

Puţini sunt cei conştienţi de riscurile la care inima este supusă cu fiecare pas, atunci când viaţă pe care o duc nu poate fi considerată "sănătoasă". Un pahar de vin în plus? O zi în care nu ai făcut cele 30 de minute de mişcare? Niciun exces nu este uitat...

Bloggerul Ilia Varlamov a dezvăluit că reportajul canalului rusesc ”Pervîi” (minutul 8:32 in video) despre aniversarea ”Revolutiei Demnitatii” (cunoscuta si ca EuroMaidan) de la Kiev, a fost filmat la Minsk, în țara vecina, iar rolul unui ucrainean dezamagit...

Rusia avea in dotare la acea data trei tipuri de tancuri: T-72 (A și B), T-80 (BV, U și UD) și T-90 (în fapt, T-72BU modernizat). Dar mentinerea celor trei tipuri nu avea niciun sens din punct financiar sau logistic. Fiecare din cele trei avea același tun de 125 milimetri (2A46M) și capacitati similare de lansare a rachetelor. Erau diferite doar motoarele, sistemul de control al focului și șasiul. Altfel spus, aceste tancuri ofereau aceeași putere de lupta, dar necesitau piese si componente diferite.

După dezastrul din Cecenia, comandamentul rusesc a dat vina pe erorile de proiectare ale T-80, nu pe tactica de lupta eronata. Cu toate acestea, lipsa banilor a forțat pe Moscova să renunte la acesta in favoarea tancului T-72, mai ieftin. Acesta a fost preferat ulterior atât la ​​exporturile de arme, cât și în războaiele ulterioare. În cele din urmă, după căderea URSS, Rusia a pierdut accesul la uzina din Harkov, care a produs T-80UD. Fabrica proprie de tancuril T-80U – din Omsk – a dat faliment, iar LKZ din St. Petersburg nu mai putea produce modelul anterior T-80BV.

A doua mare greșeală a T-80, precum și a tuturor tancurilor sovietice anterioare, era că tunul său nu putea să se ridice și să coboare foarte mult. Astfel, tancul nu putea să lovească ținte aflate pe acoperis sau in subsol.

Forțele cecene au „decapitat” astfel zeci de tancuri rusești. Din acest punct de vedere, T-72A și T-72B, care au suferit din cauze similare, aveau mai mari sanse de supraviețuire, deoarece sistemul de reîncărcare automată aseza proiectilele în pozitie orizontala, la nivelul sub discurile roților.

Însă planurile armatei URSS vizand acest tanc erau total diferite. T-80 a fost ultimul tanc de bază dezvoltat în Uniunea Sovietica si primul vehicul blindat dotat cu turbină cu gaze, care a permis atingerea de viteze de până la 70 de kilometri pe oră. Raportul dintre putere și greutate a fost unul foarte eficient: 25,8 cai putere per tonă. Acest lucru a făcut ca modelul standard T-80B să devină unul dintre cele mai abile tancuri din anii 1980.

