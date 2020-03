Cum pierde Primăria Chișinău peste 11 milioane de lei anual / DOCUMENT

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Iranul va mobiliza peste 300.000 de militari și voluntari în încercarea de a ține sub control epidemia de coronavirus, informează The Guardian. Iranul este cea mai afectată țară de pe glob, după China, din punct de vedere al deceselor cauzate de infecția cu coronavirus.

MB Raport Final by LibertyDreams on Scribd

„Circa 96 de mii de oameni din Chișinău, zilnic produc deșeuri, care le aruncă la gunoiștile neautorizate, aducând prejudicii financiare primăriei, sub forma profitului, care nu ajunge în bugetul întreprinderii, iar suma prejudiciilor ajunge până la 11.520.000 anual . Informația se conține într-o analiză realizată de Urban Policy Institute privind situația la zi a procesului de colectare și transportare a deșeurilor din localitățile din mun. Chișinău. Totodată, centrul a elaborat o listă de recomandări adresate atât sectorului privat, cât și agenților economici.„

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)