Cum poate fi salvată Ucraina? Răspunsul istoricului Timothy Garton Ash

Președintele Rusiei a înnebunit literalmente când a aflat că rachetele „Kalibr” au fost lansate în aeroport. Rusie nu are mai mult de o mie de piese de astfel...

Cercetătorul Stephen Kotkin, al cărui principal interes academic este stalinismul, într-un interviu pentru The New Yorker, a vorbit despre cum arată războiul din Ucraina în...

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a decis excluderea Federației Ruse. În plus, organizația a cerut să se ofere Ucrainei mijloacele de protecție a spațiului aerian. La...

Dezvăluiri interesante despre planurile lui Vladimir Putin au fost făcute de un fost ofițer al Statului Major din Rusia. El spune că liderul de la Kremlin are de gând să...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

În această dimineață, 18 martie, angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au desfășurat percheziții inopinate în Penitenciarul nr.13 din Chișinău, care are statut de izolator de urmărire penală.

Vineri, Guvernul norvegian a anunţat că va debloca în acest an peste 300 de milioane de euro suplimentare în special pentru consolidarea prezenţei sale militare în Marele Nord, în apropiere de frontiera cu Rusia, în urma invaziei din Ucraina. „Chiar dacă un...

Ofițerii Direcției investigații criminalitate organizată a INI, în comun cu cei de la Direcția Generală Urmărire Penală a IGP, polițiștii de la INSP, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au reținut trei...

Împotriva unei astfel de pierderi, Zelenski are mare nevoie de un câștig mare pentru a le arăta oamenilor. Planul de reconstrucție și perspectiva europeană este acel câștig. Cu cât oferta noastră poate fi mai concretă, generoasă și de anvergură, cu atât ucrainenii vor simți mai mult că sacrificiul lor nu a fost în zadar. În toate acestea, trebuie să fim îndrumați de ucraineni. Dacă vor să ridicăm niște sancțiuni împotriva Rusiei ca răspuns la retragerea Rusiei din Ucraina, trebuie s-o facem. Dar stă, de asemenea, în puterea noastră să dăm ucrainenilor sentimentul istoric că, deși au pierdut unele bătălii, în cele din urmă vor câștiga războiul, cu un preț enorm.>>

Președintele Volodimir Zelenski dă un răspuns clar în tweet-urile pe care le trimite în urma fiecărei conversații cu liderii europene. (Dacă nu-l urmăriți deja pe Twitter, vă rog s-o faceți. Feed-ul lui de Twitter este un masterclass în managementul războiului de secolul XXI.) Din nou și din nou, Churchill al Ucrainei revine asupra a trei chestiuni: mai mult sprijin militar, mai multe sancțiuni și un viitor mai bun pentru Ucraina în Europa. La toate trei capitolele putem face mai mult.

<< „Nu ne vom preda niciodată”, a spus Daniel Bilak, un avocat devenit apărător armat al Kievului, într-o discuție video la care am participat în urmă cu câteva zile. Un alt ecou churchillian. Mai târziu, în timp ce forțele ruse se apropiau de capitala Ucrainei, mi-a trimis un e-mail pentru a-și exprima speranța că va supraviețui „dincolo de mâine”. A adaugat un emoji, dar nu există niciun emoji adecvat pentru acel gând.

„Dacă Ucraina va mai rezista încă o mie de ani, oamenii vor spune în continuare: „Aceasta a fost clipa lor de grație.” Sfidarea magnifică a ucrainenilor va modela imaginea țării lor în lume pentru generațiile viitoare, așa cum a făcut-o bravada singuratică condusă de Winston Churchill pentru Marea Britanie. Dar ceea ce-i așteaptă aproape sigur pe ucraineni în următoarele zile este mult mai rău decât ceea ce-au experimentat britanicii în 1940. Ei sunt pe cale să se confrunte cu o campanie rusă de bombardamente de la distanță și asediere pentru a încerca să le rupă voința rezistenței, prin frică, foame, sete, frig, boală și toate celelalte consecințe ale distrugerii fără discernământ. Mariupol a fost deja devastat. Acum măcelarul cecen Ramzan Kadîrov a anunțat că se află în Ucraina, ascuțindu-și cuțitul pentru un măcel și mai mare. Primarii ucraineni au fost răpiți, iar agențiile de informații occidentale raportează planuri rusești de execuții publice. Într-un cuvânt: teroare”, scrie istoricul Timothy Garton Ash într-un editorial din The Spectator.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)