Cum poți depune dosarul pentru studii la liceele și colegiile din România și de ce acte ai nevoie

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

În acest an, ziua de 9 mai a venit ca o încununare a unei lungi perioade, de aproape două săptămâni, în care sărbători de toate felurile s-au succedat, încercând să mai îmblânzească temperaturile de afară în această primăvară...

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel își are adânci rădăcini în tradiția poporului român. O mulțime de obiceiuri și de superstiții au fost păstrate și rămân vii, cu precădere în mediul rural, deși unele din ele vin din negura timpului.

„Decizia a fost promovată de cele mai influente state din Europa. Acest regulament responsabilizează și mai mult statele din Europa. Alături de deputații din aceste state, din Consiliul Europei, eu ca un om asumat, cu gândul la țara din care vin am votat. Alături de germani, de...

Premierul britanic Theresa May i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin, în marja summitului G20 din Japonia, „să pună capăt actelor de destabilizare și iresponsabile care ameninţă Marea Britanie şi pe aliaţii săi”, relatează AFP. Fără acest lucru „nu...

Admitere Moldoveni Si Diasp... by on Scribd

#1. Cererea de înscriere – formular tip (Anexa nr.2) – completată atât cu date generale (nume, adresa, școala absolvită) cât și cu opțiunile exprimate (coduri preluate din Anexa nr. 1) ; Cererea de înscriere în situația depunerii fizice a dosarului la Colegiul Mihai Eminescu din Iași se poate completa în prezența și sub îndrumarea personalului din comisia de înscriere.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)