Cum poți fi îngerul lui Robert?

Mai sunt 7 zile pana când Robert implineste jumătate de an de cand face din noi oameni mai buni.

Nu este ireal ca in 7 zile sa facem o Minune, 7 este o cifra magica. In 7 zile Dumnezeu a creat tot ce ne înconjoară, iar noi putem ca in 7 zile sa ii dam o noua viața! Nimic nu este imposibil, pentru ca am demonstrat ca matematica minunii este simpla. Hai sa “punem toți bani la cadou”. E nevoie de tine, cel care vezi mesajul și de cei dragi ca sa facem o minune in 7 zile!

Un exemplu de reușită:

45.000 de oameni sa doneze 20 de euro o singura data.

15.000 de oameni sa doneze 60 de euro, sau sa “pună la cadou cate 20 euro impreuna cu 3 prieteni”

Hai sa ii oferim cel mai frumos cadou de ziua lui!

https://www.gofundme.com/f/lifeforrobert

https://www.facebook.com/donate/140017454002344/?fundraiser_source=external_url

Paypal: irina.grabazei@gmail.com

Revolut: +40751640814

Cont ING Romania: RO74INGB0000999905441861

Nume: Irina Grabazei

Cont MAIB Moldova: MD30AG000000022593763260

Nume: Grabazei Irina

Nr card: 4356960063220989