Cum pot tinerii români să-și continue studiile în universitățile din USA?

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

În ultimele zile am fost abordat de foarte mulți cetățeni de-ai noștri de peste hotare cu solicitarea insistentă de a-i ajuta să revină acasă, fie că e vorba de cei din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Marea Britanie sau din SUA și Canada. Situația este mult prea complicată...

Doritorii pot beneficia de ajutorul programului EducationUSA, prin care Ambasada oferă sprijin studenților străini, ce doresc să-și facă studiile în America. Ea își are sediul în București.

Una din modalități este achitarea taxelor de studii. Dar ea nu este accesibilă pentru fiecare. Universitățile în America sunt costisitoare. Spre exemplu, se achită în jur de 50 - 70 de mii de dolari pentru un an la o instituție privată de prestigiu. În așa fel, unii foști studenți își răsplătesc creditele luate pentru a învăța mulți ani după absolvire.

Sistemul de învățământ universitar și postuniversitar din această țară este unul din cele mai performante în lume și oferă oportunități incomensurabile. Universitățile americane sunt apreciate datorită standardelor academice speciale, posibilităților de cercetare pe care le oferă studenților, calității procesului didactic asigurat de profesori excepționali. Învățământul superior american este foarte complex și diferit de cel românesc. De aceea, aplicanții trebuie să se informeze minuțios înainte de a decide ce universitate să aleagă. Fiecare instituție de învățământ superior se bucură de o mare autonomie și acționează independent, fiecare își are propriul său program de activitate, plan de studiu, calendar și proces de înscriere.

Numărul tinerilor-absolvenți români, ce-și doresc continuarea studiilor în America, este în continua creștere de la an la an, și nu în zadar.

