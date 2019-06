Cum procedezi dacă te prinde furtuna în aer liber

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Inaltarea 2019. Inaltarea Domnului se sarbatoreste joi, 6 iunie 2019 pentru ortodocsi, in timp ce la catolici este joi, 30 mai 2019.

Căile ferate din Uzbekistan au comandat două noi trenuri de mare viteză de la Talgo, ca parte a unui contract de 57 milioane euro. Trenurile vor atinge 250 km/h și vor circula din 2021. Uzbekistanul are 33 de milioane de locuitori, iar țara asiatică are pe teritoriul său două superbe...

Aşează-te ghemuit la pământ. Puneţi mâinile pe urechi şi cap, iar capul între genunchi. Fă-te o ţintă cât mai mic posibilă şi redu contactul cu pământul. Nu te întinde pe pământ. Evită: obiectele înalte, precum un copac înalt izolat în arie deschisă, câmpuri, plaje sau o ambarcaţiune pe apă, orice obiecte metalice precum utilaje agricole, echipamente de fermă, motociclete, biciclete, etc. Dacă te aflai în pădure, căută adăpost într-o zonă cu copaci mai puţin înalţi. Dacă eşti într-o zonă deschisă, mergi spre o zonă joasă precum o vale. Dacă eşti pe un lac, ajungi la mal de urgenţă şi adăposteşte-te imediat. Ce facem după ce furtuna s-a terminat Deşi este de nedorit, uneori furtunile fac victime. Iată cum se procedează conform ghidurile de salvare în vigoare. După o furtună, în situaţia identificării unei victime lovite de trăsnet, verifică următoarele: Respiraţia: dacă nu mai respiră, începe resuscitarea prin metoda gură la gură. Puls: dacă victima are puls si respiră, căută alte vătămări posibile: arsuri, vătămări ale sistemului nervos, oase rupte şi pierderi de auz sau de vedere. Dacă este nevoie de asistenţă medicală sună cât mai repede posibil la 112.

Vara este minunată şi mult aşteptată. La fel şi ieşirile în natură. La munte, în păduri, în sate sau la mare. Ce este de făcut însă dacă începe o furtună? Cum te poţi adăposti în siguranţă? Cum îi poţi ajuta pe ceilalţi? Am aflat informaţii preţioase, bune de dat mai departe de la experţii în situaţii de urgenţă de pe plaftoma fiipregatit.ro

