Cum reacționează câinii dacă îți percep anxietatea?

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Grav accident la Chirsova, Gagauzia. Doua motocicleta si o masina a politiei s-au ciocnit violent. In urma impactului, unul dintre tineri s-a stins pe loc.

Noul asteroid are un kilometru în diametru şi realizează o orbită completă în jurul Soarelui în 151 zile. Astronomii au identificat un nou asteroid care orbitează în jurul Soarelui. Acest asteroid este considerat a fi relativ mare, cu aproximativ un...

Însă studiul nu poate confirma dacă stabilitatea emoțională scăzută a unei persoane are drept rezultat o probabilitate mai mare de a fi mușcată de câini sau dacă mușcătura de câine duce la o stabilitate emoțională mai scăzută. Sunt necesare cercetări suplimentare

Potrivit unui studiu publicat în Journal of Epidemiology and Community Health, mușcăturile de câini din Marea Britanie sunt întâlnite de trei ori mai frecvent decât arată rapoartele oficiale. Motivul pentru care se întâmplă acest lucru? Persoanele care au o personalitate dominată de anxietate sunt supuse unui risc mai mare de a fi mușcate de câini. Tot aceste persoane raportează cel mai rar mușcăturile, după cum au afirmat cercetătorii.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)