Cum recunoști un analfabet funcțional?

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

În baza unei informații operative privind survolarea ilegală a spațiului aerian ofițerii de investigații ai Poliției de Frontieră au acționat prompt în această dimineață reușind reținerea unui avion de model AN 24 în proximitatea localității Hlinaia Mică, raionul...

Emma Răducanu a reușit, la 18 ani, o performanță remarcabilă: s-a impus la US Open și a devenit prima jucătoare din istorie care vine din calificări și câștigă un turneu de Grand Slam.

Un analfabet funcțional semnează într-o viață sute de documente oficiale, fără să înțeleagă concret, ci doar în linii mari, conținutul textelor sau efectul semnăturii sale. Social, consecința cea mai îngrijorătoare este efectul electoral al acestei jumătăți de populație. Ca peste tot în lume, legile actuale dau drept de vot tuturor adulților, chiar și celor care habar nu au ce fac. Milioane de analfabeți funcțional votează fără să înțeleagă cum funcționează, de exemplu, un parlament sau un partid politic, și evident, fără să înțeleagă utilitatea sau consecințele votului lor. Pentru cei mai mulți, un schimb concret, cum ar fi o sticlă de ulei pentru un vot, are logică, însă un sistem mai complicat decât atât, fără beneficii tangibile și imediate nu poate fi înțeles.

Analfabeții funcțional sunt ori sceptici la orice, ori creduli din cale-afară. Ei nu reușesc să urce mai sus de cea de-a doua treaptă a piramidei lui Maslow, adică energia lor se consumă integral pe îndeplinirea nevoilor naturale, de bază. Nevoile psihologice se manifestă rar, iar exprimarea lor este, așa cum am văzut, dificilă. Analfabetismul funcțional mondial, estimat de diferite studii, variază mult, de la Finlanda (4%) și SUA (14%), până la Brazilia (70%). În UE, România și Bulgaria se luptă pentru ultima poziție a clasamentului (50%). Recentul test PISA ne-a confirmat tuturor că, și din urmă, vin aceleași procente statistice.

Nivelul 6, ceilalți, deștepții, crema-lumii sau cum vrem să le spunem. Ei sunt cei care știu să citească, înțeleg ideile dintr-un text (sau orice altă formă de conținut informațional), sunt capabili să le reproducă sau să le coreleze cu viață reală. În plus, dezvoltă idei proprii și sunt capabili să le exprime și să le argumenteze.

Jumătate dintre români sunt analfabeți funcțional. Cel mai cunoscut dintre ei este Bulă, cel pe care îl știm. Cu toții am fost cu el în clasă.

E plin de analfabeți funcțional în jurul nostru, cu toții am cunoscut o grămadă, în familie, la școală, la liceu sau la facultate, la țară, prin cartiere, prin vacanțe sau pe la televizor. Unii ne-au rașchetat parchetul, alții ne-au ondulat părul, unii ne-au controlat biletele, iar alții ne-au condus țara, făcând parte din parlament sau guvern.

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

