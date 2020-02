Cum s-au răsculat etnicii maghiari împotriva a doi brutari din Sri Lanka

Este o situaţie ce se va repeta Experţii în domeniu atrag atenţia că acest gen de episoade se vor repeta în condiţiile în care lipsa forţei de muncă îi va obliga pe angajatori să aducă muncitori din alte ţări şi că, există o datorie a clasei politice, de a explica acest fenomen populaţiei. „Ideea de toleranţă este foarte greu de impus comunităţilor mici şi foarte sărace. Progresismul este uşor de internalizat în marile oraşe, unde există un alt fel de dinamică socială iar prezenţa unor minorităţi nu este un fapt şocant. Clasa politică are datoria să explice şi să pregătească acest fenomen, să explice ce presupune globalizarea, care sunt beneficiile, pentru că există pericolul ca într-un an electoral acest tip de incidentă să fie exploatate. Din păcate aici minoritatea maghiară plăteşte un preţ economic pentru dorinţa, de acum câţiva ani, de a avea un învăţământ în limba maternă. Vorbim de regiuni sărace, unde, locuitorii plătesc preţul prin lipsa locurilor de muncă a acestei politici. Din păcate vorbim de o minoritate care în ultima vreme a devenit receptivă la un mesaj iliberal venit de la Budapesta, însă acest tip de reacţie nu poate fi considerat ceva exclusiv pentru minoritatea maghiară”, este de părere sociologul Vladimir Ionaş.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 2 Februarie 2020, ora: 11:34

Intre 400.000 si 500.000. Aproape 200.000 in regiunea Cernauti, aproape 125.000 in regiunea Odesa, in sudul Basarabiei, peste 30.000 in regiunea Transcarpatia (raioanele Teaciv si Rahiv, adica Teceu si Rahova/Rahau). Romani cu totii, ei sunt supravietuitori ai unei politici de de-nationalizare...