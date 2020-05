Cum să eviți iritațiile pielii produse de purtarea măștilor de protecție

Odată ce țesatura intră în contact cu pielea pentru o perioadă îndelungată, tenul poate suferi iritații. Sebumul și machiajul care se pot acumula sub mască pot duce la erupții cutanate sau acne. Un alt factor care poate dăuna este temperatura ridicată, sub mască creându-se umiditate din cauza respirației.

Horoscop 26 Mai 2020, ora: 08:04

Luna in Rac iti intensifica emotiile, iar Mercur aduce la lumina conversatii secrete. Jupiter in Capricorn are si el secretele sale. Ce vrea sa-ti transmita Universul? Schimbari de stare de la Luna in Rac Luna este in Rac, iar tu poti avea schimbari de stare pe care ti-e greu sa le maschezi....