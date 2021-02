Cum să fac bucătăria mea să arate modern?

Depinde când pui întrebarea aceasta. Dacă ai un spațiu neamenajat în care vrei să te muți și vrei să amenajezi bucătăria ta de la zero, atunci există forte multe opțiuni de design, culori actuale, chiar seturi pe care le poți cumpăra de-a gata, trebuie dar să te asiguri că dimensiunile sunt corespunzătoare și că se potrivește cu celelalte încăperi ale casei ca stil.

Când vrei să renovezi, să reamenajezi, doar să dai un aer mai modern spațiului în care gătești, atunci e puțin mai complicat, depinde cum arată acum, la ce anume poți renunța, ce buget ai pentru asta, dacă îți permiți să faci și schimbări mari (de exemplu dărâmarea unui perete, lărgirea ferestrelor, înlocuirea aparatelor de uz casnic, a unei chiuvete etc).

Dacă la constructia casei ai ales proiecte de case ieftine, atunci aceste recomandări iti vor fi extrem de utile.

Totuși pentru ambele situații, există niște caracteristici ale bucătăriilor moderne spre care te-ai putea orienta:

1. Stil Open-space (open-concept) – deschiderea spațiului bucătăriei cât mai mult posibil spre hol, spre camera de zi, spre un spațiu de luat masa etc. Uneori va trebui să renunți la un perete pentru asta, alteori chiar la doi dintre pereți sau dacă nu este posibil structural poți opta să deschizi doar o parte din spațiu, să renunți la ușă și să o înlocuiești cu o arcadă, ori să o lărgești să pui uși transparente.

2. Multă lumină – asta poate însemna ferestre mari care dau lumină naturală bucătăriei si care pot fi comandate vizitand site-urile producatorilor de tamplarie Bucuresti sau corpuri de iluminat. Bucătăriile moderne pot fi dotate cu un sistem de leduri care să înpartă lumina uniform în toată încăperea ori cu o lustră în mijloc și led-uri încorporate în mobilier pentru a lumina corespunzător suprafețele pe care se pregătește mâncarea.

3. Monocrom sau paletă redusă de culori - în general se preferă ca și culori în bucătărie nuațele neutre (alb, gri) și cât mai puține culori, creând o atmosferă armonioasă, ordonată. Desigur că se pot folosi și alte culori, dar este greu să aranjezi modern mai mult de 2-3 culori fără să faci spațiul să pară încărcat, dezordonat.



4. Amenajări - dacă ai o bucătărie open-concept culorile pereților, a pardoselei trebuie să fie la fel sau în același stil cu ale încăperii spre care are deschiderea, altfel se va crea impresia de fragmentare a spațiului și nu asta se dorește, dimpotrivă se urmărește ideea de fluiditate, de armonie. Bucătăriile moderne nu au toți pereții acoperiți cu faianță ori brâuri de faianță ci panouri anti-stropire elegante. Materialele moderne sunt ardezia, granitul, sticla. Unele bucătorii moderne au parchet și pe perete chiar piatră naturală sau tapet.



5. Insulele și mesele de tip bar – mesele simple ori cu rafturi dedesubt așezate în mijloc ori cele de forma unui bar la care se pot așeza și scaune, pot fi practice oferind zone de lucru în plus dar și spații de luat micul dejun, de stat de vorbă cu o prietenă în timp ce gătești și pentru alte activități ale locuitorilor locuinței. Acest baruri pot avea și rol de a despărți spațiul de gătit de alte zone ale casei. Modelele pot fi diferite, iar dacă vrei să adaugi o insulă sau masă tip bar la o bucătărie deja mobilată, asigură-te că se potrivește ca stil și culori.



6. Formatul dulapurilor – poate fi diferit în funcție de spațiul disponibil , preferințe și de stilul în care este mobilată casa. Dar un aer modern este dat de cât mai multe suprafețe plane, forme geometrice simple cu puține ornamente, chiar fără, cu feronerie mică sau deloc. Ușile dulapurilor pot fi înlocuite cu sticlă mată sau laminate elegant cu furnir pentru a crea un aspect modern. Alegeți dulapuri până în tavan, arată mult mai estetic și sunt utile, pe rafturile de sus putându-se depozita anumite lucruri din bucătărie pe care nu le folosești așa de des. Pentru bucătăriile mici este mai bine să faci mobilierul la comadă, compact, ca să folosești eficient spațiul. De asemenea folosește modele înguste de dulapuri ca să nu ocupi mult loc și aranjează-le pe un singur perete al bucătăriei.



7. Aparate de uz casnic - bucătăriile moderne folosesc mult aparatele din inox și cele încorporate Dacă le-ai cumpărat deja și sunt de culori diferit, stiluri diferite, este mai bine să le incluzi în mobilier, să faci un dulap de exemplu la fel cu restul mobilierulului în care să pui frigiderul, ori cuptorul cu microunde. Uneori doar schimbarea unui astfel de aparat care arată antic, e greu de curățat, e total diferit de stilul celorlalte poate fi un pas spre modernitate



8. Chiuvetă cu design modern - poate fi din inox de calitate, granit, marmură, depinde de design, stilul de mobilare, buget. Dar uită de cele din fontă sau tablă subțire. Bateriile cu format înalt cu duș flexibil, pară dau iarăși un aer modern chiuvetei. Poți folosi unul de inox sau auriu, negru, antichizat, din bronz, ce se potrivește culorilor și stilului de mobilare.



9. Combinarea lemnului cu alte materiale – pentru un efect modern, lemnul este combinat cu plasticul și metalul mai ales în curentul de amenajări interioare industrial. Acestea au de multe ori culori îndrăznețe și strălucitoare, care pot adăuga un interes vizual deosebit oricărui design elegant și eficient al bucătăriei moderne. Blaturile care adaugă un plus de modernism sunt cele din marmură, granit, inox, blatul termorezistent.



10. Decorare în stil minimalist - fie că vrei să adaogi bucătăriei tablouri, flori în ghiveci sau alte decorațiuni, redu cât poți numărul acestora pentru a nu crea senzația de spațiu aglomerat. Păstrează cât mai libere blaturile de lucru.