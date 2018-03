Cum să-ți dai seama dacă mașina ta a fost avariată anterior

Samsarii înșală cumpărătorii de mașini second-hand nu doar prin manipularea kilometrajului, ci și prin readucerea pe stradă a unor autoturisme cu daune majore, unele declarate dauna totală, deși sunt aproape noi, au carte service și kilometri puțini și reali. Din statisticile InspectorAuto.ro reiese că 67% dintre mașinile pentru care s-a verificat istoricul de daune anul acesta au avut cel puțin un incident.

Dintre mașinile cu daune, 36% au avut valori de reparație a tuturor incidentelor cumulate de până în 2.200 euro, avarii nu foarte grave, 79% din mașini au avut valori de reparație a tuturor incidentelor de până în 10.000 euro, avarii medii spre mari și 12% din mașini au avut valori de reparație a tuturor incidentelor de peste 15.000 euro, avarii majore și chiar daune totale.

"Pentru foarte mulți cumpărători de mașini rulate kilometri sunt principalul criteriu în alegerea unui autoturism, de aceea sunt dese situațiile în care sunt cumpărate mașini cu kilometri reali dar foste daune, unele chiar daune majore. Kilometri contează la o mașînă rulată dar nu sunt singurul element de luat în calcul atunci când vrem să ne asigurăm că facem o alegere bună și nu luăm țeapă vieții noastre", spune Mihai Cune, fondator și director general al InspectorAuto.ro.



InspectorAuto va dezvăluie câteva sfaturi venite de la Inspectorul de Teren, specialistul care te ajută la verificarea mașinii second-hand înainte de cumpărare.



1. Linia caroseriei

Linia caroseriei va poate spune din primul minut dacă au fost făcute reparații asupra mașinii. Trebuie să va uități atent la alinierea elementelor mașinii pentru a observă dacă păstrează linia dată de producător: linia de îmbinare prag cu uși, diferite elemente de design de pe lateralul mașinii care pot fi urmărite pe toată lungimea ei.



"Pentru a putea evalua dacă linia caroseriei este dreapta dar mai ales simetrică stânga – dreapta trebuie să ducem mașînă într-un loc luminos și drept, de preferabil ziua, și să ne așezăm în spatele mașinii astfel încât privirea să fie la nivelul liniei pe care vrem să o observăm. Apoi ne uităm din spate spre față că și cum ne-am uită prin catarea unei arme astfel încât să urmărim linia caroseriei din spate până în față. Dacă ea este continuă și nu avem elemente care ies neașteptat în afară atunci mașînă a trecut testul. Repetăm procedeul și pe cealaltă parte și din față pe ambele părți. Din partea frontală, ne poziționăm central pe mașînă și lăsăm privirea la nivelul capotei pentru a ne uită dacă elementele caroserie și farurile sunt simetrice, aliniate și cu distanțe egale față de masca, aripi, capotă", spune Inspectorul de Teren.



2. Distanță dintre elementele de caroserie

Mașinile vin din fabrică cu spații simetrice între elemente (lufturi). De regulă, dacă anumite elemente de caroserie au fost înlocuite aceste spații nu mai sunt simetrice.



"Măsurați distanță dintre fiecare două elemente de caroserie și comparați-le cu același element de pe cealaltă parte. Cum facem asta practic? Putem lua de exemplu un pix cu un vârf conic, o bucățică de cauciuc sau lemn sau ne putem folosi de degetul arătător. Începem de la aripa dreapta față și măsurăm îmbinarea cu ușa dreapta față pe care o comparăm cu ușa stânga față, apoi îmbinarea cu capotă și comparăm cu partea stânga, apoi îmbinarea cu farul și la fel le comparăm. Nu uităm nici de îmbinarea cu pragul, imediat sub ușa din față pentru că acolo este de regulă cel mai greu de aliniat în cazul schimbării aripii. Apoi măsurăm distanță dintre uși și alinierea ușilor cu pragul. Măsurăm îmbinarea portbagajului stânga dreapta și cu bară spate (rareori pot există diferențe mici stânga dreapta din cauza balamalelor de la portbagaj care pot fi reglate diferit). Dacă găsim ceva suspect investigăm mai departe, dacă nu, trecem la pasul următor", mai spune Inspectorul de Teren.



3. Urme de impact frontal

În cele mai multe cazuri, la un impact frontal relativ mediu că intesitate elementele care sunt avariate și trebuie înlocuite sunt farurile, grilă radiatorului și bară față. Dacă este mai puternică lovitură pot fi afectate și aripile, radiatoare și chiar lonjeroanele.



Un impact frontal serios poate deforma și lonjeroanele și alte piese din față motorului, contraaripi etc. De cele mai multe ori, dacă se ajunge la lonjeroane putem vorbi și de airbag-uri sărite, eventual casetă de direcție stricată, angrenaj roată strâmbat, amortizoare strambate etc.



Pentru că accidentele grave lasă urme la interior, vom ridică capotă și ne uităm la trager, elementul din plastic sau metal care leagă farurile între ele. Acesta ar trebui să aibă un sticker cu agentul refrigerant din sistemul de climatizare sau alte stickere în funcție de producător. În general când se fac reparații în această zona sau se inlocuiteste, acea eticheta dispare.



După aceea ne uităm la radiator dacă pare înlocuit. Se observă ușor un radiator nou. Este curat și nu prezintă urme de uzură. Următorul lucru de inspectat sunt farurile care trebuie să fie uzate uniform (matuite) și să aibă pe ele stickerul cu dată de fabricație mai mică sau egală cu dată de fabricație a mașinii.



Apoi încercăm cu o lanternă să inspectam atent lonjeroanele atât din partea de sus cât și de jos dacă se poate, pentru a vedea dacă există pe ele urme de sudură, tăieturi, vopsea proaspătă, mastic proaspăt, semne suspecte etc. Verificăm și șuruburile cu care sunt prinse capetele lonjeroanelor dacă sunt umblate și urmărim și elementele de polistiren care sunt de obicei în capătul lonjeronului, în bară, dacă mai sunt la locul lor și dacă prezintă urme de rupturi, crăpături etc.



O ultima verificare ar fi la zona de îmbinare a contraaripilor cu oală amortizorului și cu aripa din față. Ne uităm la urme proaspete de mastic, la șuruburile de la aripi dacă sunt umblate sau nu. Șuruburi umblate înseamnă aripa înlocuită sau demontată, reparată și pusă la loc.



4. Verificarea grosimii stratului de vopsea cu un aparat electronic sau mecanic

Verificarea grosimii stratului de vopsea se face cu un aparat special, care costă de la 100 lei până la câteva sute de euro pentru variante mai performanțe. Cu un astfel de aparat veți putea verifică toată caroseria mașinii și veți află foarte repede și cu o acuratețe mare elementele de caroserie revopsite, reparate sau înlocuite. Cu acest dispozitiv veți putea identifica tăieturi și suduri în praguri, stâlpi, aripi spate etc.



5. Verificarea portabagajului pe interior

În cazul accidentelor cu tamponări din spate adesea se strâmbă podeaua iar îndreptarea acesteia lasă urme ușor de observat. Sub roată de rezervă există, de obicei, un mastic pus pe îmbinări și acela trebuie să fie intact. Verificarea se face atât din portbagaj cât și de sub mașînă.



6. Inspecția zonelor în care se află airag-urile la interior

De cele mai multe ori, în accidente frontale sar airbag-urile față, iar samsarii de mașini nu le mai pun la loc din motive de costuri. În partea dreapta față airbag-ul este încorporat în bord și în momentul în care este declanșat, acesta va strică planșă de bord fiind necesară înlocuirea ei. Aceste mașini sunt foarte căutate de samsari pentru că nimeni nu vrea să își asume investiția și sunt la vânzare la un preț mic. Samsarii vor da planșă de bord jos și o vor chitui și revopsi integral pentru a ascunde urmele. Dacă va uități cu atenție veți observă că planșă este revopsită, pentru că nu are cum să fie perfectă. Plasticul se simte mai abraziv.



Verificăm și centurile de siguranță dacă au aceeași dată de fabricație și dacă sunt mai vechi sau egale cu vârstă mașinii.



7. Proba de drum cu mașînă

Mașînă trebuie să își păstreze traiectoria pe un drum drept și în momentele în care frânăm puternic de câteva ori fără să ținem strâns volanul. Caroseria nu trebuie să emită sunete de torsiune, scartaieli, atunci când facem manevre pe loc, urcăm borduri sau în viraje.



O mașînă rulată de 5-6 ani fără nicio avarie este relativ greu de întâlnit, mai ales dacă mașînă a circulat în România. De aceea este foarte important să putem evalua gravitatea daunelor. Dacă avem o aripa vopsită sau înlocuită, o bară revopsită, un parbriz schimbat, chestiuni acceptabile, atât timp cât lucrările sunt făcute de calitate putem merge mai departe cu achiziția la un preț corect. Însă dacă am observat avarii majore care au afectat caroseria serios, lonjeroanele, stâlpii, pragurile, structura de rezistență, airbag-urile etc., trecem mai departe și căutăm altă mașină.



Potrivit rapoartelor InspectorAuto.ro cele mai mari incidente în manipularea kilometrajului sunt în cazul importurilor pentru revanzare.



InspectorAuto.ro oferă în prezent istoricul de kilometri și daune al unei mașini second-hand și are o baza de date de peste 6 milioane de înregistrări; în acest fel cumpărătorul poate ști concret dacă este pe cale să cumpere o mașînă fără accident, una care a avut doar avarii minore sau una care a fost dauna totală