Cum să-ți decorezi casa în funcție de semnul zodiacal

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Ieri, Deschide.MD a publicat o știre pe surse, prin care am informat despre faptul că doi dintre cei șase pretendenți la șefia Poliției Naționale ar urma să fie excluși din concurs. Asta după ce s-a stabilit că unul este vizat într-un dosar penal , iar altul nu are vârsta...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

Capricornul e cel mai responsabil semn al zodiacului, prefer tonurile tradiționale care să le definească locuința. Ei înclină spre o paletă de culori mai puțin pretențioasă de bleumarin, kaki, alb sau gri. Capricornul preferă să investească în mobilier vintage decât într-unul modern. Acesta are gusturi rafinate, preferând piesele de decor vechi, care au în spate o istorie.

Săgetătorul are nevoie de culori neutre, verde, culoarea prunii, roși și ruginiu. Decorul ar trebui să reflecte dragostea lui pentru călătorii, iar căminul ar trebui să transmită un sentiment de libertate de cum pășește pe ușă. Semn iubitor de distracție, printre obiectele de décor trebuie să se regăsească piese care imită suvenirurile din vacanțe.

Culorile care îl descriu pe leu sunt auriul, galbenul, ruginiul și bordo-ul. Planeta care guvernează acest semn este soarele, de aceea căminul unei Leu trebuie să fie primitor, în nuanțe calde. Deoarece apreciază să fie în central atenției, Leu are nevoie de piese de décor care să imite o scenă, adică obiecte de artă pe pereți și draperii la ferestre. Casa unui leu trebuie să semene mai degrabă cu un castel, care să reflecte personalitatea lui impresionantă.

Albul, argintiul, albastrul, culoarea lavandei și pasteluri de epocă sunt culorile pe care le preferă un rac. Racul caută mereu un echilibru acasă, de aceea preferă mereu culori care îl calmează. Fiind un semn sensibil de apă, tema centrală pentru oaza lui o reprezintă confortul. Gordon recomandă folosirea lumânărilor care să creeze un ambient liniștit, asemănătoare unei băi. Astrologul sugerează plantele de decor cu flori albe la intrare. Racul este un semn orientat spre familie și este mult mai fericit atunci când are parte de o primire călduroasă în casă.

Taurului îi plac tonurile pământii și albastrul. Fiind o zodie de pământ, taurul are o afinitate fie spre nunațele pastel sau albastru deschis, fie spre culori care descriu natura, maro, verde sau albastru puternic. Dacă e grea alegerea, nu veți da greș dacă decorați pereții în crem sau alb, iar obiectele de decor să aibă modele florale. Cu siguranță, taurul e atras de mobilierul modern, dar numai dacă acesta este și practic. Acest nativ preferă să investească în piese din lemn masiv, pentru a simți o legătură permanentă cu natura.

Berbecii preferă culorile puternice, precum roșu, roz, portocaliu și auriu. Deoarece sunt conduși de planeta Marte, berbecii au nevoie de un spațiu care să reflecte puterea, încrederea și acțiunea, calități dintre cele mai puternice. Cei născuți sub acest semn preferă un decor îndrăzneț, în culori puternice.

Ne străduim adesea să ne personalizăm spațiul în care locuim, dar, surprinzător, devine dificil să ne punem amprenta. Numai alegerea unei culori perfecte pe pereți poate fi un proces destul de dificil. Din fericire, există o modalitate ușoară de a ne ușura munca. Potrivit astrologilor, semnul zodiacal sub care ne-am născut ne poate da indicii pentru nuanțele, finisajele și mobilierul preferat.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)