Cum să-ți faci cafeaua cu adevărat sănătoasă

Cum poate fi ceva delicios, ceva foarte sanatos pentru sanatate? E simplu. Cafeaua contine o multime de antioxidanti, iar cateva cesti pe zi te pot feri de boli precum diabet de tip 2, Alzheimer sau cancer la prostata.

Suna interesant! Dar, oare, toate tipurile de cafea sunt sanatoase? Iata ce spun specialistii despre cum sa-ti faci cafeaua cu adevarat sanatoasa:

1. Cat de prajita

Atunci cand este prajita cafeaua verde, antioxidantii se inmultesc. Insa, daca se prajeste prea tare, puterile lor slabesc. De aceea “este indicat ca atunci cand cumperi cafea sau cauti cafeaua cu boabe deschise la culoare”, explica dr. Peter Martin, directorul Institutului pentru Cercetarea Cafelei de la Universitatea Vanderbilt.

2. Unde o depozitezi

Potrivit unui studiu realizat de Food Chemistry, boabele prajite de cafea contin radicali liberi care se inmultesc cu cat cafeaua este mai mult expusa la aer. Cafeaua trebuie depozitata in recipiente etanse si este recomandat sa nu se macine decat cantitatea pe care o prepari. Acelasi studiu a relevat faptul ca sunt mai putini radicali liberi in boabe decat in cafeaua gata macinata.

3. Ce marca

Cercetatorii italieni au studiat mai multe tipuri de cafea si se pare ca tipul Moka este cel mai bogat in antioxidanti. De asemenea, italienii spun ca cei mai multi antioxidanti se gasesc in cafeaua pregatita pe aragaz la ibric sau in expreso. Cafeaua pregatita la filtru are mai putini antioxidanti decat expresso si cafeaua la ibric.

4. Cum o bei

Cafeaua neagra este cea mai sanatoasa. Ea contine foarte multi nutrienti si orice adaugi in plus ii diminueaza calitatea. Un studiu realizat in Croatia sugereaza faptul ca laptele adaugat in cafea ii reduce acesteia nivelul de antioxidanti. Iar daca adaugi zahar sau alti indulcitori, nu faci decat sa adaugi chimicale si calorii cafelei tale. Pentru un plus de savoare si sanatate, poti pune in cafea scortisoara.