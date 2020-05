Cum să scapi de paraziți. N-ai idee cu câți locuiești în casă

Vrei-nu vrei, in casa ta pot salaslui o multime de paraziti, iar unii dintre ei sunt destul de periculosi si iti pot afecta sanatatea. Afla mai jos cum sa scapi de insectele nedorite.

1. Acarienii

Aceste mici fiinte, ce dau batai de cap persoanelor care sufera de astm sau de eczeme, traiesc in saltele si perne. Se “hranesc” cu transpiratie si cu piele moarta. Un pat de o persoana contine miliarde de acarieni. Insa nu ei insisi sunt problema, ci excrementele lor. Cand se descompun, acestea devin un praf fin care cauzeaza probleme respiratorii.

2. Pestisorii de argint

Pe cat de incantatoare le este denumirea, pe atat sunt de neatragatoare aceste insecte. Ele pot fi gasite in baie, toaleta, spalatorie si bucatarie, iar pe timpul zilei se ascund in crapaturi intunecoase, dupa masinile de spalat sau sub tapetul dezlipit. In numar mic, nu sunt periculoase, insa raspandirea in masa poate fi daunatoare. Aceste insecte prefera hrana bogata in faina, zahar, cleiul de la carti sau de la tapet, insa “savureaza” si piele moarta, insecte moarte, bumbac sau matase.

Cum le vii de hac? Pastreaza casa curata si bine aerisita, in special dulapul in care tii alimentele. Astupa gaurile si crapaturile din podea, pentru a restrange variantele de ascunzisuri. Aspira regulat cotloanele intunecate.



3. Mustele

Mustele sunt foarte periculoase. Intrucat ele nu fac deosebire intre mancarea de pe masa si excrementele catelului, riscul de a-ti infesta alimentele este enorm.

Cum le vii de hac? Pastreaza alimentele acoperite si ai grija unde tii gunoiul.

4. Gandacii de bucatarie

Ii gasesti in zonele umede din casa: conducte, scurgeri etc. Ele ies dupa mancare noaptea si contamineaza cam tot ce intalnesc in cale. Riscul toxiinfectiilor alimentare este deosebit de mare in cazul in care ai in casa gandaci.

Cum le vii de hac? Contacteaza o firma specializata ca sa fii sigur ca scapi de aceste insecte nedorite. De unul singur, s-ar putea sa nu le faci fata.

5. Plosnitele

Avand in vedere standardele ridicate ale societatii moderne, plosnitele au cam disparut. Insa te mai poti intalni cu ele in camerele de hotel neingrijite si le poti aduce acasa din concediu. Mult mai mari decat acarienii (1,5 cm), plosnitele se hranesc cu sange uman. Dupa ce s-au saturat, se ascund doua-trei zile pentru a digera.

Cum le vii de hac? Contacteaza o firma specializata ca sa fii sigur ca scapi de aceste insecte daunatoare.

6. Paduchii

Aceste insecte parazitare se hranesc cu sange din scalp. Paduchii se inmultesc foarte greu si, in cazul in care nu-i observi, pot trece pana la 3 luni inainte sa-ti dai seama ca-i ai (atunci cand apar mancarimile).

Cum le vii de hac? Piaptana parul des, de preferat cand este ud. Cere sfatul medicului sau al farmacistului pentru a-ti recomanda o lotiune impotriva lor.

7. Puricii

Daca ai un animal de casa este foarte posibil sa te fi confruntat des cu aceasta problema. Puricii se inmultesc foarte repede si nu se delecteaza doar cu sangele animalelor, ci si cu sange uman.

Cum le vii de hac? Cere sfatul medicului veterinar pentru a gasi cea mai buna solutie impotriva acestor paraziti. De asemenea, aspira foarte des prin casa, in special in locurile in care sta animalul, pentru a preintampina raspandirea puricilor.